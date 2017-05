By Angela Sorrentino

Vittorio Sgarbi si mostra al pubblico persino in bagno

Il video ci ha messo ben poco ad impazzare in rete e a diventare virale, e non poteva essere altrimenti visto il protagonista e la “posa” che è stata scelta per immortalare e racchiudere i primi 65 anni di un genio, molto discusso, della cultura italiana contemporanea.

Durante l’ultima puntata del programma di Italia 1 Le Iene, tra servizi molto più “seri” e meditati, è andato in onda il servizio di Gaston Zama dedicato a Vittorio Sgarbi, ovvero 24 ore passate insieme al celebre critico d’arte riassunte in venti minuti.

Le telecamere hanno seguito il noto critico immortalandolo appena sveglio, completamente nudo, mentre si dirige goffamente verso il bagno a pettinarsi.

Le telecamere sono rimaste accese anche in situazioni decisamente più intime, riprendendo Sgarbi seduto sul water mentre telefona all’amico Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, imbattendosi in una conversazione incentrata sull’arte.

Buffon in viva voce lo ringrazia delle splendide “emozioni” che gli regala con le sue mostre (“presto andrò a quella di Trieste con Ilaria”) e il quadretto assume toni davvero trash, con Buffon che sproloquia d’arte e Sgarbi che scorreggia.

Poi il resto della giornata scivola via tra un incontro/celebrazione a margine della mostra a lui dedicata, dove appare persino la scultura di uno Sgarbi mezzo busto con faccia da capra e una cena a cui partecipano Giuseppe Cruciani, Roberto D’Agostino, un ubriaco Vissani, un silente Farinetti, ma anche la pornostar Vittoria Risi.

Per la cronaca, Sgarbi e torna a letto oltre le tre, dopo essere stato in attesa di un collegamento di Matrix mai iniziato: “Non vado mai a letto prima di quest’ora e la mattina mi sveglio alle 10. Tanto prima delle dieci non capita mai niente di importante, vero?”.

Il noto critico d’arte, a cui piace dare epiteti animaleschi a chiunque non rispetti i suoi standard culturali, ha voluto evidentemente festeggiare il compleanno in un modo del tutto inedito e bizzarro, e il pubblico gliene rende certamente merito: un’altra perla inestimabile di televisione trash che rimarrà negli annali.