Anche Rocco Siffredi va pazzo per Francesco Gabbani

In queste ore il “solito” Rocco Siffredi è impegnato a portare scandalo a Venezia: Rocco infatti sarà a in città il mese prossimo per girare un film hard. Ad annunciare le riprese del film sono gli organizzatori della fiera dell’eros FirenzeSex, che dal 16 al 19 marzo sarà a Calenzano. Proprio lì si svolgerà il casting degli attori che prenderanno parte alle riprese.

Unica certezza: lo scorcio mozzafiato sull’Arno e su Ponte Vecchio che sarà fil rouge e cornice del suo debutto erotico fiorentino.

«Ormai sono anni che produco film nei miei studi a Budapest dove ho aperto anche la Rocco Accademy. L’anno scorso durante la Fiera ho alloggiato in una bellissima palazzina con vista Ponte Vecchio. Qui ho avuto l’ispirazione di girare qualche scena o ancora meglio un film. Poi l’amicizia nata con il proprietario dell’immobile ha fatto il resto», spiega lo stesso attore.

E non lo spaventa affatto creare scandalo: «La parola scandalo la sento pronunciare soltanto in Italia. Perché come possiamo pensare che nel 2017 sia uno scandalo girare delle scene o un film hard in una città bellissima come Firenze? Per me gli scandali sono bel altri…».

Ma a quanto pare l’attore hard più famoso del Paese, ora dietro la cinepresa come regista, sta pensando anche a cercare nuove leve e vorrebbe arruolare nientemeno che il cantante toscano Francesco Gabbani in un suo film.

Lo scrive il giornalista Ivan Rota su Dagospia: “Occidentali’s Karma è diventata un tormentone che ha colpito via web tutto il mondo tanto che sarà tradotta in quindici lingue diverse e il trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani è diventato in poco tempo un idolo, non solo grazie alla canzone, ma anche per le paventate dimensioni dei suoi “gioielli”. Ora, in rete, sono apparse diverse parodie tra cui “Gemma Galgani’s Karma” dedicata alla “star” della versione over di “Uomini e Donne” condotta da Maria De Filippi. Inoltre, il giovane Michele Bravi, quarto classificato a Sanremo, ne ha fatta una sua divertente versione. Rocco Siffredi, contattato al telefono, avrebbe espresso il suo interesse per Gabbani dicendo che sarebbe l’interprete ideale del suo prossimo film hard”.

Vedremo la nascita di una nuova icona a luci rosse? Poco probabile ma mai dire mai.