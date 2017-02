Angelina Jolie e Cristiano Ronaldo insieme? Si ma per lavoro

È appena tornata in pubblico, per la prima volta dopo la separazione definitiva dall’ormai ex marito Brad Pitt: Angelina Jolie è ricomparsa ufficialmente, sotto i riflettori, in Cambogia dove, insieme ai sei figli, si trova per una serie di appuntamenti di presentazione del suo ultimo film, First They Killed My Father, realizzato per Netflix.

Il film è l’adattamento di un libro eponimo scritto dalla militante dei diritti umani Loung Ung, nel quale vengono ricordati gli orrori del regime di Pol Pot. Loung Ung aveva cinque anni quando i Khmer rossi presero Phnom Penh e poté osservare il dramma della sua famiglia, prima di fuggire negli Stati uniti.

Questo è il secondo film diretto da Angelina Jolie, dopo “Nella terra del sangue e del miele”, la storia di un amore distrutto dalla guerra in Bosnia.

Ma Angelina ha un altro progetto che realizzerà a breve: la partecipazione ad una serie tv turca che vedrà il debutto ufficiale, in veste di attore, di Cristiano Ronaldo.

La serie si intitolerà Hayat Köprüsü e ha come protagonista una famiglia siriana in fuga dalla guerra civile.

Il campione del Real Madrid ha sempre espresso il desiderio di cimentarsi nel cinema: “Vorrei essere circondato da grandi attori, solo così posso imparare. Recitare è una cosa che non c’entra nulla con il calcio. Per adesso non è un mio obiettivo, ma ho già ricevuto diversi inviti”, aveva dichiarato.

“Inizieremo le riprese nella prima settimana di aprile – ha detto il regista Eyup Dirlik come riporta il Corriere dello Sport -. Ci saranno attori e attrici da tutto il mondo, non soltanto loro due”.