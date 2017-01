Ilona Staller fa causa a Google: quel video è falso!

Il suo nome è tra i favoriti per la prossima edizione dell’isola dei Famosi e quindi molto probabilmente tra una manciata di giorni volerà in Honduras per mettersi alla prova e magari aggiudicarsi il montepremi finale, ma nel frattempo Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha deciso di fare causa a Google.

La famosa pornodiva ha infatti deciso che non vuole più il suo nome sia associato alla scena di sesso con un cavallo di un famigerato film erotico degli anni Ottanta.

Cicciolina, come riporta Fanpage, ha quindi deciso di intentare una causa milionaria contro Google chiedendo la rimozione dei link che portano al filmato tramite il motore di ricerca, insieme a un risarcimento danni per 70 milioni di euro.

“Nel motore di ricerca di internet l’associazione di ‘Cicciolina’ con il ‘cavallo’ ha determinato gravissimi pregiudizi trattandosi di un suggerimento di ricerca del tutto infondato contrario al vero diffamatorio e lesivo della reputazione personale e professionale, ragion per la quale diffida Google Inc., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimuovere tale associazione ed a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali nella somma di 70 milioni di dollari in favore di Ilona Staller” ha spiegato il legale Luca Di Carlo.

“È vero che c’è una scena con un cavallo ma la donna ripresa non sono io che ero vestita con un abitino rosa di paillettes. È un’altra ragazza che si vede arrivare dal boschetto… anche perché la zoofilia è un genere che non mi è mai piaciuto. È vero che nei miei spettacoli c’era il serpente e l’arca di Noé ma sesso con animali mai“, ha spiegato la Staller.

Riuscirà Ilona a vincere la sua battaglia legale? Staremo a vedere.