Kirk Douglas, l’intenzione e’ passare e proseguire dopo i 100

By Redazione

Il 9 dicembre uno dei più grandi attori di Hollywood ancora in vita è pronto a compiere i suoi 100 anni, si tratta del leggendario Kirk Douglas.

Protagonista assoluto nel cinema con una miriade di ruoli interpretati che vanno dai classici “L’asso nella manica” di Billy Wilder, ad altrettanto classici come l’italianissimo “Ulisse”, passando per altri capolavori assoluti come “Spartacus” di Stanley Kubrick.

Kirk Douglas ha già lasciato un segno indelebile nella cinematografia internazionale, anche grazie al figlio Michael Douglas che ha seguito, e bene, le orme paterne, oggi è pronto a compiere i suoi primi 100 anni e non ha intenzione di fermarsi.

Ancora attivo, sebbene con problematiche di deambulazione, Kirk ogni tanto non disdegna la sua passeggiatina, avvistato pochi giorni fa proprio nei pressi della sua casa di Los Angeles mentre era accompagnato a fare un giro.

Si ferma a parlare con la sua accompagnatrice che lo segue nelle sue passeggiate e per i suoi esercizi fisici, anche se ogni tanto magari la stanchezza si fa sentire, come rivela il magazine RadarOnline, ed è meglio tornare nuovamente a casa.

Ancora innamorato di Anne Buydens, l’attore proprio l’anno scorso aveva confessato: “Mi sono innamorato di una ragazza e dopo 60 anni ancora la amo”, oggi lui 100 anni e lei 97 anni, non c’è che dire un amore eterno.