Neil Fingleton la star de Il Trono di Spade muore a 36 anni

Se ne va a soli 36 anni l’ex cestista britannico Neil Fingleton, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella serie tv “Il trono di spade”.

Fingleton era noto principalmente per la sua altezza, circa 2,32cm, era stato nominato l’uomo più alto del Regno Unito e per il 2007 fu inserito nella classifica dei 25 uomini più alti al mondo, apparso anche in Doctor-Who e Avengers: Age of Ultron.

Neil Fingleton aveva legato la sua figura alla serie tv “Il trono di Spade” dove interpretava il potente gigante Mag, lui stesso aveva dichiarato riguardo alla sua altezza: “Non ho mai avuto nessun problema con la mia altezza, la gente deve capire che avere un’altezza eccezionale non è una malattia ma una cosa genetica”.

Interrogato sempre sulla sua altezza, Fingleton aveva confermato: “La mia altezza è cominciata ad esplodere quando ho raggiunto gli 11 anni, ho praticamente smesso di crescere intorno ai 18 anni” poi ironicamente aveva risposto ad una domanda: “Non sono mai stato consapevole della mia altezza in se, sono più consapevole di essere diventato calvo”.

L’attore ed ex cestista è morto a soli 36 anni ufficialmente per un arresto cardiaco.