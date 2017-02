Nicole Kidman: quando ero fidanzata con Lenny Kravitz

By Angela Sorrentino

La sua vita amorosa è sempre stata ricca anche se non sempre felice, e in queste ore Nicole Kidman ha confessato che, tra due mariti e diversi flirt, ha intessuto una storia, forse finita troppo presto, nientemeno che con Lenny Kravitz.

Già tra il 2002 e 2003 erano circolate indiscrezioni in merito alla liaison, ma solo oggi la bella attrice ne ha parlato apertamente, parlando di Big Little Lies, la nuova serie di Hbo in cui è protagonista con Reese Whiterspoon, Laura Dern e la figlia di Lenny.

«Conoscevo già Zoë perché sono stata fidanzata con suo padre», dice oggi Nicole con nonchalance, nonostante sia passato oltre un decennio da quella storia. “Voglio bene a Lenny, è una grande persona”, ha aggiunto.

Quelli erano gli anni delle delusioni amorose per la diva, reduce dal divorzio con Tom Cruise (i due sono stati sposati 11 anni, dal 1990 al 2001) e “respinta” dall’attuale marito Keith Urban, che prima di accettare la sua corte l’ha fatta penare per quattro mesi.

“Non era il momento giusto” disse invece nel 2007 a Vanity Fair a proposito del fidanzamento, senza però rivelare con chi fosse fidanzata. “Non ero pronta. Noi non eravamo pronti”.