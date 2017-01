Padova, orge di San Lazzaro: implicata la guida spirituale di Belen

Pare che nello scandalo scoppiato a Padova ormai noto come “orge in canonica”, sia implicato anche il sacerdote che la bella Belen Rodriguez aveva scelto come guida spirituale per prepararsi alle nozze con Stefano De Martino.

Si chiama don Roberto Cavazzana, ha 41 anni ed è il parroco di Carbonara, frazione di Rovolon.

Scrive il Mattino di Padova, che don Roberto è “amatissimo sacerdote nella sua comunità molto attivo tra i giovani e la scuola”.

Lo scandalo delle “orge in canonica” continua ad affollare i media. Ogni giorno se ne scopre una nuova.

Già eravamo rimasti sorpresi dalla notizia che a don Contin, prete molto “focoso” a detta dell’amante che lo ha accusato di violenza e istigazione alla prostituzione, avrebbero fatto da spalla altri sacerdoti del padovano.

Oggi la meraviglia continua con un’altra notizia, sempre da provare ovviamente, che un parroco amato, rispettato, guida spirituale di Belen, avrebbe partecipato agli allegri festini hard nella canonica della Chiesa di San Lazzaro.

Don Cavazzana al momento non è indagato, però: “Il nome e il cognome del parroco di Carbonara erano stati indicati nella denuncia presentata il 6 dicembre scorso dalla 49enne padovana che aveva raccontato come don Andrea l’avesse accompagnata dal collega: con lui, don Roberto, aveva avuto rapporti sessuali”.

Il sacerdote era finito sui giornali già nell’autunno 2013 perché aver supportato Belen Rodriguez nel suo percorso spirituale verso il matrimonio. Don Roberto rifiutò di celebrare le nozze perché erano “troppo mediatiche”.

“Sono un prete – aveva detto – Il matrimonio è un sacramento, non un carnevale mediatico. Mi sento a disagio. I riflettori sono sempre accesi: servizi sulla Chiesa, giornalisti che mi telefonano in continuazione. Io ho da fare, sono un parroco di un’unità pastorale. Insegno religione alle scuole medie”.

Una motivazione nobile. Peccato che i fatti che riguardano la canonica a luci rosse, suo malgrado, hanno riacceso i riflettori sul suo nome ma questa volta per una motivazione molto meno nobile.