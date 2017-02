Shannen Doherty: ho terminato finalmente il trattamento per il cancro

Siamo ai titoli finali per il trattamento portato avanti dall’attrice Shannen Doherty, la protagonista della serie tv “Beverly Hills 90210” ha terminato la chemio.

La 45enne attrice ha dato la notizia direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram scrivendo: “Ultimo giorno di chemio, sono esausta ora che ho finito con la chemio e la radioterapia sarò in attesa per vedere i risultati e le prove dei trattamenti”.

Poi ha chiuso con un messaggio che ha toccato il cuore di tutti i fan: “Penso che quando si ha il cancro si è sempre in attesa in un certo modo, a coloro che sono sto aspettando con te #cancerslayer (sic).”

Nonostante lo spavento iniziale agli inizi della terapia, alla prima seduta voleva scappare, Shannen ha poi ringraziato tutto lo staff che preparava i macchinari e il trattamento ad ogni seduta, condividendo anche uno scatto insieme al medico e al team e scrivendo:

“Si tratta di Maggie, l’ho vista 5 giorni alla settimana per quello che sembra essere un rapporto di amore e odio, da un lato la amo perché è parte di un trattamento per salvarmi la vita. E’ sorprendente quanto siamo avanti con la tecnologia, ma un giorno Maggie verrà messa da parte e verrà trovata la cura. L’immunoterapia sarà il futuro, ma per ora…a me Maggie”.

