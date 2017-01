Studentessa per pagarsi la scuola vende test di gravidanza positivi

Incredibile la storia che stiamo per raccontarvi in questo articolo. Una normale studente che vive in Florida, incinta al sesto mese, si è attirata sopra di se una miriade di critiche per aver messo in vendita test di gravidanza positivi, in modo da guadagnare denaro per pagarsi la scuola.

“Che lo usiate per divertimento, per fare uno scherzo, o per ricattare l’amministratore delegato di Apple con cui avete una relazione, non mi interessa”, spiega l’annuncio.

Alcuni giornalisti per analizzare un po’ la situazione si sono spacciati per clienti rispondendo all’annuncio, per incontrare la ragazza e vedere se si tratta della crudele verità o di un semplice scherzo che un po’ tutte le studentesse ai tempi d’oggi fanno. L’appuntamento è andato come da previsione, dopo essersi incontrati, sono andati ad acquistare un test di gravidanza in farmacia e poi la ragazza si è precipitata all’istante in bagno tornando con il test di gravidanza positivo.

La giovane, che ha voluto a tutti i costi non rivelare il proprio nome, ha spiegato che ha cercato per diversi mesi un lavoro da fare mentre era in attesa del proprio pargolo, ma senza esiti sperati, e allora dopo aver sentito che altre persone avevano fatto cose uguali, ha deciso di postare un annuncio in rete. Le cose per la futura mamma sembravano proseguire a gonfie vele, che a quanto sembra stava riuscendo a toccare i 200 dollari giornalieri vendendo test di gravidanza.

Dopo che a lungo andare la storia è stata pubblicata su diversi giornali, la ragazza ha deciso di eliminare definitivamente l’annuncio, con tutta probabilità infastidita e non poco dall’eccesso di tentazione che è arrivato.