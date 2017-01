UFO colpito da un fulmine, il video verità

Un video amatoriale girato in Francia, mostra un UFO (Unidentified Flying Object oppure Unknown Flying Object) che si schianta al suolo dopo essere stato colpito da un fulmine.

Sarà perché si innescano fenomeni di emulazione, per avere un momento di gloria, per accontentare la mania che imperversa in rete di postare bufale, perché davvero si stanno preparando “incontri ravvicinati del terzo tipo”, o per tutti questi motivi insieme, fatto sta che gli avvistamenti UFO negli ultimi tempi sono aumentati a dismisura.

Fra le immagini e i video che mostrano oggetti volanti della foggia più strana che svolazzano nei cieli di molti Paesi del nostro Pianeta, uno in particolare, postato negli ultimi giorni, ha destato più curiosità del solito.

Si tratta di un video che mostra un UFO che dopo essere stato colpito da un fulmine, non si schianta immediatamente al suolo ma continua a volare.

Per gli ufologi esperti del Blog UFO Today il fenomeno sarebbe impensabile per qualsiasi velivolo terrestre che si disintegra all’istante se colpito da un fulmine il quale, lo ricordiamo, ha una potenza di 120.000 ampere, 350 Coulomb o 500 megajoule è del tutto normale.

Per una navicella normale, invece, sarebbe un fenomeno normale.

Per gli esperti, infatti, ci vogliono alcuni secondi prima che il malfunzionamento dell’astronave arrivi ai propulsori, i quali ultimi una volta danneggiati, fanno precipitare il velivolo extraterrestre.

Sono stati trovati relitti? No. Perché? Perché gli alieni, sostengono sempre gli esperti, utilizzano una tecnologia talmente avanzata, da poter riparare un danno di quella portata in pochissimi secondi.

Perciò l’astronave prima di schiantarsi, sarebbe riuscita a riprendere il suo volo intergalattico alla velocità della luce.