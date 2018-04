Alla Bit i numeri strepitosi del turismo in Puglia: 15 milioni di pernottamenti. Gargano al top

Anche quest’anno, nell’ambito della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si è tenuta a Milano dall’11 al 13 febbraio scorsi, la Puglia, che ha partecipato con una folta rappresentativa di operatori turistici, più di 90, ha avuto modo di presentare al meglio i propri territori, singolarmente o in maniera unitaria, per realizzare strutture e opere turistiche in sinergia.

Nello stand di PugliaPromozione, ubicato nel Padiglione 3 e organizzato anche con la Regione, tutti gli operatori regionali si sono avvicendati fra incontri, presentazioni e conferenze, ed inoltre è stato allestito un angolo cooking show e degustazione, dove non è stato difficile apprezzare le delizie gastronomiche del territorio. Ogni anno non mancano novità, e una di questa edizione, è stata la partecipazione di molti comuni che hanno avuto visibilità nello stand regionale e anche in sala stampa, dove si sono susseguiti meeting e dibattiti, per illustrare nuovi itinerari e prodotti turistici.

Peraltro, la Puglia quest’anno si è presentata in Bit con dei risultati già ottenuti di tutto rispetto, come il superamento, nel 2017, dei 15milioni di pernottamenti e il riconoscimento di essere stata la prima regione italiana per incremento degli stessi dal 2006 al 2016. Si è classificata al secondo posto per aumento dei turisti stranieri fra le regioni costiere (classifica del CNA Balneari), e addirittura al primo, vincitrice dell’ambito titolo di “Regina dell’estate italiana”, secondo il Summer Vacation Value Report 2017 di Tripadvisor, con 3 fra le sue località più prestigiose, quali Gallipoli, in testa, Polignano a Mare e Lecce.

Non solo Salento, però; nel 2017 Vieste si è piazzata al 26° posto nella classifica Istat dei cinquanta Comuni italiani con più presenze turistiche, mentre Monte Sant’Angelo, secondo Skyscanner, è stata inserita fra le venti città più belle d’Italia. Ottimo risultato, dunque, anche per il Gargano e i suoi hotel.

Lo scorso anno, poi, la Puglia turistica ha conseguito due importanti riconoscimenti: il primo, promosso da Federturismo, l’ha segnalata come esempio di eccellenza durante l’incontro in Senato di presentazione del Rapporto sulla Programmazione Regionale Turistica. L’altro, dell’Unione Nazionale Imprese di comunicazione, ha premiato la campagna di comunicazione “Puglia, lo spettacolo è ovunque”, creata da LaboratorioCom per Pugliapromozione, all’interno della quale una ballerina danzava nella Basilica di Siponto, con l’opera virtuale di Tresoldi, risultata seconda, sempre nel 2017, fra i posti più visitati nella regione.

Ma questo 2018 è l’anno dedicato al Cibo, come proclamato dai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme a quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, e la Puglia è fra le tre regioni italiane più scelte come meta enogastronomica, con Toscana e Sicilia, come attesta anche il primo rapporto sul turismo enogastronomico italiano, presentato a Milano lo scorso gennaio da Roberta Garibaldi al Touring Club. La Puglia piace ed attira a 360°, e anche su Instagram è stato raggiunto il milione di foto locali, al punto che, come ha dichiarato il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, ha saputo conquistare “una rilevante reputazione puntando a intercettare l’interesse e l’attenzione dei potenziali turisti attraverso un adeguato impiego del portale istituzionale turistico e delle reti sociali”.

In uno degli incontri svolti in BIT, per avviare l’accordo Puglia/Lombardia, alla presenza di entrambi gli assessori regionali, è intervenuto il Direttore generale del Mibact Francesco Palumbo che, a nome del Ministro della Cultura, ha commentato positivamente tale intesa, confidando e credendo nella collaborazione fra le due regioni.