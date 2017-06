Lando Buzzanca racconta del sesso nella terza età

Una recente ricerca scientifica ha raccontato che gli uomini italiani di oggi non sono più i latin lover che le donne di mezzo mondo ci invidiavano, sono alle prese con l’ansia da prestazione, la paura di fare cilecca e addirittura di fare la prima mossa, lasciando alla donna anche l’onere di prendere l’iniziativa.

Un quadro non certo lusinghiero, dove naturalmente ci sono eccezioni, e a quanto pare uno di questi è Lando Buzzanca che, nonostante l’età avanzata, ci tiene a far sapere al mondo la sua prestanza da maschio alfa, che di nulla ha bisogno per far felice una donna.

Nello specifico, Buzzanca a La Zanzara su Radio 24, dopo l’avventura in Giappone con Meglio tardi che mai (Rai2), racconta alcuni particolari della sua vita intima.

Il sesso a 81 anni, assicura, è ancora vigoroso: “Non prendo Viagra, nulla. Sono amante del cunnilingus, ma bisogna saperlo fare. Riesco ancora a fare altre cose. Muovo l’organo in un modo che diventa importante. Ma bisogna avere un pene giusto, con uno piccolo non fai nulla. Sono sopra la media. Sto messo bene”.

E si scende ancora di più nei particolari, parlando di frequenza, che certamente non è mensile, anzi: “Una volta al mese ti ammazzi, succede anche quattro volte a settimana. Poi ci sono settimane che non si fa nulla”.

Del resto ha accanto una donna molto più giovane che può reggere i suoi ritmi: la sua compagna è la giornalista Francesca Della Valle, 35 anni più giovane, accanto a cui è stato pizzicato lo scorso novembre dopo la scomparsa dell’adorata moglie Lucia avvenuta sette anni fa.

Intervistato da Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani, ha voluto poi ribadire una cosa già raccontata, e che cioè ama girare senza biancheria intima: “Da quando avevo 10 anni non metto le mutande, mi sento pesante – ha spiegato – Il pene a contatto coi pantaloni? Mi sento più libero. Sporco? No, cambio pantaloni ogni giorno e faccio continuamente il bidet. Non è una porcheria, mica cammino nudo. Mi lavo continuamente”.