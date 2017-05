Amici, resta solo da incoronare il vincitore

Come vi avevamo potuto anticipare già in settimana, grazie alle preziosissime anticipazioni del pubblico in studio durante le registrazioni delle puntate, ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi e sono rimasti ufficialmente in quattro a contendersi la vittoria del talent show più famoso e seguito della televisione italiana.

Riccardo, Federica, Andreas e Sebastian: sono loro i fantastici quattro finalisti di “Amici 16”.

La semifinale del talent show del sabato sera di Canale 5 si conclude con l’eliminazione clamorosa di Mike Bird, il cantante della squadra Bianca, grande favorito di questa sedicesima edizione del programma di Maria De Filippi.

Mike, oltre ad essere un artista poliedrico, è stato in tutti questi mesi uno dei ragazzi più chiacchierati della “scuola” televisiva, tanto da essere il protagonista (insieme a “Faccia d’angelo” Riccardo Marcuzzo) del libro “Una spia tra Amici. Il diario segreto del programma” (Mondadori, 2017) scritto da “Leone”, il nickname di chi quest’anno era tra i ragazzi di “Amici” e che “ha deciso di svelare sotto mentite spoglie i segreti più inconfessabili della classe”.

«Mi dispiace perché so che sei bravo. Spero di vedere il tuo disco presto», cerca di confortarlo De Filippi. «Vorrei ringraziare il programma per avermi dato così tante cose. Grazie di cuore», si limita a dire lui, congedandosi dal pubblico.

Tre uomini e una donna, quindi, quattro modi diversi di intendere la danza e il canto e pronti ad affrontare l’ultima sfida, quella che potrebbe portarli al gradino più alto del podio.

Dopo l’eliminazione di Thomas (di certo il cantante più quotato) e Mike Bird, sono Sebastian e Andreas i due favoriti per la vittoria finale. Le ragioni che fanno pensare a una corsa a due sono molteplici, prima fra tutte che Riccardo e Federica, nonostante i loro album siano già in testa alle classifiche di iTunes, non sembrano poi personaggi così forti sia televisivamente che discograficamente parlando.

Nessun ballerino, dal 2012, ha più raggiunto la vittoria di Amici di Maria De Filippi: quest’anno qualcosa cambierà e tornerà a trionfare un ballerino?

Sebastian ha conquistato il pubblico italiano con le sue coreografie plastiche mentre ad Andreas oltre che per la bravura andrebbe premiata la costanza e la caparbietà nell’affrontare tutto il cammino di Amici dopo essersi dovuto ritirare nella precedente edizione.

Uno dei due ce la farà? Lo scopriremo il prossimo sabato.