Uomini e donne, telefonate hot tra Manfredo e Graziella

Pensavate che ascoltare Gemma Galgani e Marco Filpo parlare del loro week end di Pasqua di fuoco, con lui che sottolinea di averla presa di peso e portata a letto dove sono restati per tre giorni, fosse il “massimo” che potesse riservarci questo bollente fine di stagione del trono over di Uomini e Donne?

Bhe vi sbagliavate, perché c’è un’altra coppia, quella formata da Graziella e Manfredo, che è già scoppiata, e non senza strascichi polemici, ma sta riservando ai telespettatori dettagli hot sulla loro recente frequentazione.

Graziella Montanari, nella puntata del19 maggio di Uomini e Donne del trono over, ha infatti rivelato a Tina che lei e Manfredo avevano praticato “sesso virtuale”, con il chiaro intento di infangare l’uomo.

Si parla in studio di telefonate un po’ particolari anche se si fatica a capire quello di cui si sta parlando viste le urla dei protagonisti ma anche i vari “bip” che non ci permettono di comprendere le parole di Tina. Ma visto che vengono bippate, appunto, immaginiamo che la Cipollari sia andata sul pesante.

L’intento di Graziella è miseramente fallito, perché se la donna sperava di mettere in cattiva luce l’uomo, invece, visto che lei ha senz’altro acconsentito a tali “pratiche”, ha solo confermato la sua sete di vendetta colpendo l’uomo alla schiena nel rivelare cose che sarebbero dovute restare nell’intimità della coppia.

Certamente poi le campane sono due: Graziella ha raccontato tutto questo mentre Manfredo lo ha negato. E quando in studio si è capito quello che Graziella intendeva, le signore hanno anche fatto notare che la donna avrebbe dovuto tagliare la corda proprio perché un uomo si era posto in questo modo ai primi appuntamenti, telefonici, senza neanche volerla incontrare di persona.

Il cavaliere ha reagito con rabbia alle affermazione di Tina ed ha lasciato lo studio.

L’unica cosa certa e che i protagonisti del trono over si stanno dimostrando molto più “peperini” dei “ragazzini” del trono classico, che si rincorrono per settimane per un bacio a stampo, e staranno creando non pochi disagi alla produzione, che deve adattare immagini e dichiarazioni a quelli di una fascia protetta.