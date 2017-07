Andrea Iannone, crisi con la moto ed anche con Belen?

E alla fine ci ha dato un taglio: long bob alla pari per Belén Rodriguez che sceglie così uno dei tagli più cool della moda capelli 2017, abbandonando la sua lunga chioma leggermente sfilata a cui è sempre stata affezionatissima, sin dall’inizio della sua carriera.

Ma la showgirl argentina ha dato un taglio solo alla sua lunga chioma, o sta pensando anche di rivoluzionare anche la sua vita privata?

A quanto pare, nonostante sia già da qualche giorno in vacanza ad Ibiza, la sua estate non è poi così serena, colpa soprattutto della maretta che starebbe vivendo col suo compagno, Andrea Iannone.

Nello specifico, tutti i settimanali, rivelano che tra i due fidanzatini le cose non andrebbero affatto bene, e la “colpa” di questo loro allontanamento sarebbe dell’ex Stefano De Martino. La rivista Spy, per esempio, ha raccontato di recente che il ballerino di Amici non si è affatto rassegnato all’idea che l’argentina abbia rifiutato di tornare con lui lo scorso inverno, perciò continua a corteggiarla in ogni modo pur di convincerla a riunire la loro famiglia.

L’ultima foto con Belen sul profilo del centauro risale infatti allo scorso 30 maggio, così come sul profilo della showgirl l’ultimo scatto di coppia risale addirittura al mese di aprile.

La diretta interessata prova a frenare le chiacchiere con un commento scritto su Instagram, ed a chi le domandava dove fosse Iannone, infatti, la Rodriguez ha risposto: “Andrea è qui con me!”.

Un commento che ha convinto in pochi, anche perché si è limitata a dire che il pilota era lì con lei in vacanza, ma non ha confermato affatto che il loro idillio d’amore prosegue a gonfie vele.

Ma se Belen può consolarsi con la carriera che continua ad andare a gonfie vele, lo stesso non si può dire per il pilota, la cui stagione è andata malissimo: 28 punti in 9 gare e il 16esimo posto nel Motomondiale.

E dopo questi risultati deludenti alla fine arriva lo sfogo: “Sicuramente questa è la pausa più difficile della mia vita. Come sempre continuo a fare il mio lavoro e ad allenarmi tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e poi passo le giornate a casa a riposarmi un po’ dalla stanchezza accumulata. Quando ci tieni ad avere dei risultati e fai comunque fatica a ottenerli, la situazione ti pesa, ed è inevitabile che comunque, a me non faccia piacere – sono state le parole di Iannone a Sky Sport – Queste sono lezioni di vita importanti, che ti fanno riflettere tanto, e sono comunque felice di essere in questo momento come sono, anche se soffro cerco di reagire ogni giorno e di non perdere di mira il mio obiettivo che è quello di portare la Suzuki al vertice e ad avere la competitività che tutti desiderano”.