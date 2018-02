Anticipazioni americane Beautiful: Bill in ospedale Liam e Hope vicini

Le anticipazioni americane della soap Beautiful saranno dense di sorprese che riguarderanno un bel po’ di personaggi. Ad iniziare dal rientro del tenente Baker, interpretato sempre da Dan Martin. Il suo personaggio dovrebbe far capolino nella soap intorno a marzo. Stesso periodo in cui vedremo Bill Spencer in ospedale: indiscrezioni dicono che i due eventi potrebbero essere correlati tra di loro.

Cosa accadrà a Bill Spencer? S tratta di un tentato omicidio?

Bill Spencer finirà in ospedale e ciò potrebbe essere collegato ad un tentato omicidio. Infatti l’uomo ha molti nemici e tutti potrebbero aver avuto un movente per “farlo fuori”. Ad iniziare dal figlio Liam, dopo aver scoperto che la moglie lo ha tradito proprio con lui, continuando per Ridge, la famiglia Spectra e infine Maya Forrester.

Un rientro molto atteso è quello di Hope, la figlia di Brooke e Deacon, nonché ex moglie di Liam. La ragazza entrerà nel cast proprio quando Liam ne avrà più bisogno. Infatti quest’ultimo avrà dei seri problemi con la moglie Steffy che l’ha tradito con suo padre. Hope per Liam sarà un vero e proprio porto sicuro.

Steffy rimarrà incinta e dopo molte vicissitudini si scoprirà che il figlio è di suo marito. Ovviamente per Liam sarà un trauma ma Hope riuscirà a convincere il ragazzo ad andare con sua moglie alla prima ecografia del bebè. Sarà un momento emozionante per entrambi velato però dalla delusione di Liam.

Quest’ultimo, subito dopo l’ecografia, correrà da Hope per condividere con lei la notizia sul sesso del bambino e per ringraziarla di averlo convinto a recarsi con Steffy a presenziare alla prima ecografia.

Per Hope la situazione non sarà molto semplice da gestire ma, nonostante l’amore che lei prova ancora per il suo primo vero amore, non vuole che a pagarne la conseguenze sia il piccolo. Ed è per questo motivo che la ragazza supporterà la sorellastra e farà del tutto per farli rappacificare: ce la farà? Oppure sia lei che Liam cederanno alla passione?