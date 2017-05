Anticipazioni Beautiful: Quinn incita Brooke a tornare con Ridge

By Federica Franco

Le trame di Beautiful si concentreranno su un nuovo triangolo che a breve si delineerà nella soap: parliamo di Ridge-Brooke-Bill.

Nelle prossime puntate vedremo infatti che Ridge farà del tutto per mandare all’aria le nozze tra Bill e Brooke, convinto anche dal figlio R.J. Ci riuscirà e i due si rimetteranno insieme però il colpo di scena è dietro l’angolo: infatti Quinn e Ridge si baceranno e Brooke li scoprirà e lascerà l’uomo pentendosi addirittura di aver lasciato Bill all’altare.

Beautiful anticipazioni americane: Quinn decisa a rimanere con Eric e incoraggerà Brooke a tornare sui suoi passi

Quinn a questo punto cercherà di convincere Brooke a dare un’altra possibilità a Ridge affermando che il bacio che si sono scambiati è stato uno sbaglio dato da un momento di debolezza.

Brooke sarà sempre intenzionata a tornare con Bill ma Ridge avrà un asso nella manica: infatti non appena la donna dichiarerà al’uomo di non voler tornare con lui, la sorprenderà di nuovo ma con che cosa o meglio quale sorpresa avrà in riserbo questa volta Ridge?