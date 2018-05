Beautiful anticipazioni 21-25 maggio 2018: Nicole e Zende a Parigi

La soap Beautiful continua con le sue vicende concatenate che a breve diventeranno un vero e proprio giallo da risolvere, infatti uno dei personaggi della soap avrà un brutto incidente e inizierà una ricerca del responsabile, molto difficile da gestire, mentre invece Nicole e Zende decideranno di trasferirsi a Parigi segnando l’uscita di scena di Flynn.

Beautiful trame settimanali dal 21 al 25 maggio 2018

Maya è sempre più gelosa del legame che si è instaurato tra Nicole e la piccola Lizzy e perciò propone a Rick di trasferire la sorella ed il marito Zende a Parigi. Bill riceve C.J. nel suo ufficio per chiudere l’affare della proprietà della Spectra ma Liam irrompe e blocca tutto, evidentemente non ha preso sul serio il licenziamento del padre.

Liam contesta la leadership del padre e registra la conversazione in cui Bill ammette di aver ordinato l’incendio alla Spectra, minacciandolo con una denuncia penale e ordinando le sue dimissioni da amministratore delegato della Spencer Publications per prendere il suo posto. Maya convince Rick e Ridge a proporre a Zende e Nicole di trasferirsi a Parigi per allontanare la sorella dalla piccola Lizzy.

Bill ripensa alle parole di Liam che lo obbligano a dare le dimissioni dalla Spencer per aver commissionato l’incendio ai danni della Spectra, ma anche alla moglie Brooke, che lo vede contrariato e pensieroso, dice di sentire la necessità di fare un viaggio e che lascerà a Liam la gestione dell’azienda.

Nicole e Zende accettano la proposta di Maya, Rick e Ridge di trasferirsi alla Forrester International a Parigi. Sally saluta Steffy e le dice che lascerà definitivamente la città, mentre Liam dà un ultimatum a suo padre: se non avrà le sue immediate dimissioni porterà alla polizia la registrazione in cui il padre ammette di aver ordinato l’incendio che ha distrutto la Spectra.