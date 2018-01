Molte cose accadranno a Beautiful ma il pubblico italiano dovrà attendere un altro po’ per vederle. Come ben sapete in America le puntate stanno molto avanti rispetto all’Italia. Ma scopriamo i punti salienti di questa soap che dopo 30 anni riesce ancora a tenere incollati milioni di telespettatori.

Beautiful anticipazioni americane: Ridge scopre il segreto di Steffy e si infurierà con Bill

Come saprete se avete letto le anticipazioni precedenti, Steffy in un momento di debolezza è andata al letto con il padre del marito, Bill Spencer. Tra di loro in precedenza c’era già stato un flirt che ora sembra essere riemerso. Steffy si pentirà di ciò che ha fatto soprattutto quando scoprirà di essere incinta: dopo il test del DNA si scoprirà che il figlio è di Liam ma quest’ultimo scoprirà comunque ciò che c’è stato tra i due e non la prenderà bene per niente anche se la moglie gli ha giurato di essersi pentita amaramente.

Purtroppo Steffy non dovrà gestire solo questa situazione ma dovrà fare i conti con altre due persone: il ritorno di Hope che potrebbe minare il suo rapporto già labile con Liam e il padre Ridge che sembra intenzionato a farla pagare a Dollar Bill.

Ridge si recherà da Bill e lo aggredirà: gli rifilerà un pugno i faccia come fece già in precedenza. Anche Brooke lo scoprirà e deciderà di affrontare a quattr’occhi il suo ex marito. In tutto ciò sembra che Bill però nutra davvero dei sentimenti per la ragazza, soppressi negli anni passati. Gli dirà addirittura di poter crescere il figlio insieme anche se sa che non è suo.

Intanto Ridge cercherà in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote cercando di convincere Liam a perdonare la figlia e non solo: infatti cercherà di mettergli contro il padre consigliandogli di vendicarsi del padre. Che cosa accadrà a questo punto? Liam seguirà i consigli di Ridge?