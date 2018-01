Beautiful anticipazioni settimanali dal 13 al 19 gennaio 2018

La soap Beautiful si fa sempre più interessante: le trame sono come sempre intrigate e continueranno alcuni triangoli amorosi che sembrano non avere fine. Cosa succederà stavolta? Per Brooke e Bill le cose andranno lisce oppure accadrà qualche altra cosa? Sicuramente, conoscendo Beautiful e le sue trame, il loro amore non sarà tutto rose e fiori.

Beautiful trame settimanali dal 13 al 19 gennaio 2018

Brooke e Bill partono per la luna di miele a Parigi, la dimora del romanticismo. Anche Rick e Maya vanno insieme a loro in Francia perché devono sbrigare un lavoro. Nel frattempo Nicole riceve una brutta notizia: in base al risultato di un’accurata visita medica ha pochissime probabilità di concepire un figlio. Infatti un grave problema di infertilità potrebbe non farla diventare mai più mamma.

Ridge, dopo aver licenziato il figlio Thomas, affida con l’approvazione di Steffy, gran parte del lavoro a Zende: il ragazzo è molto felice di ciò e vorrebbe festeggiare con Nicole, ignaro di ciò che è appena venuta a sapere la ragazza. Purtroppo per la coppia non si prospetta nulla di buono.

Rick e Maya decidono di prolungare il loro soggiorno a Parigi. Alla Forrester, nel frattempo, Zende è contento perché è entrato a far parte della squadra degli stilisti, dopo che Thomas è stato licenziato.

Zende cerca di convincere Nicole a non perdere le speranze e a credere che un giorno avranno una famiglia tutta loro. Intanto Sally e Thomas vivono il loro amore condizionati dalla situazione che c’è tra le loro famiglie, abbastanza difficile e faticosa.Nicole tenta il tutto per tutto e decide di fare una seconda visita ginecologica che purtroppo non gli da’ esiti positivi. L’infertilità purtroppo c’è e sarà molto difficile per lei e Zende avere un figlio.

Questa notizia potrebbe causare anche problemi a Maya e Rick: infatti la madre della loro figlia è Nicole e ciò potrebbe causare un po’ di pensieri alla coppia.