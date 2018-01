Beautiful trame dal 20 al 26 gennaio 2018

Trame settimanali della soap Beautiful: si faranno sempre più intrigate e alcune storie potrebbero subire gravi danni. Sempre lotta tra i Spectra e i Forrester.

Ecco le anticipazioni settimanali che vanno dal 20 al 26 gennaio 2018.

Steffy organizza una riunione di famiglia per far tornare Thomas alla Forrester Creations. Nel frattempo alla Spectra, Sally e la sua squadra hanno paura che i Forrester vogliano convincere Thomas a riprendersi i soldi che ha regalato per salvare la loro azienda.

Steffy, Ridge ed Eric cercano di convincere Thomas a tornare alla Forrester Creations, consentendogli di frequentare Sally e di investire i suoi soldi dove vuole. Nel frattempo Nicole si occupa della piccola Lizzy mentre Rick e Maya sono a Parigi per lavoro. Thomas, dopo il suo colloquio alla Forrester, comunica a Sally la sua intenzione di restare con lei come partner sa in amore che in affari.

Quinn non ritiene le creazioni di Katie adatte alla nuova collezione e lo avverte che ne parlerà con Katie. Nel frattempo alla Spectra Thomas è certo del successo che avranno insieme lui e Sally. La ragazza però vorrebbe accanto anche la sorella, così Thomas per farla contenta incontra Coco per chiederle di darle una seconda possibilità. Katie arrabbiata incontra Eric ed esprime il suo rammarico per come Quinn la sta trattando. Eric a quel punto pretende di sapere cosa ci sia dietro a quell’astio.

Sally riesce a convincere la sorella a perdonarla. Nel frattempo mentre Katie pranza con Eric Quinn decide di andare trovare Ridge. Tra i due c’è molta tensione e inaspettatamente si baciano. Katie sembra sempre più decisa a dire a Eric cosa succede tra Quinn e Wyatt, Katie potrebbe rivelarle la verità. Nel frattempo Thomas dice a Eric che non tornerà alla Forrester e andrà a lavorare alla Spectra.

Le cose tra Ridge e Quinn si complicano e Katie vuole approfittare della situazione, ricattandoli. Thomas è sempre più innamorato di Sally e non ha alcun dispiacere a lasciare la Forrester.