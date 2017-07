Beautiful trame settimanali 17-21 luglio 2017: Natale a casa Forrester

Beautiful anticipazioni settimanali dal 17 al 21 luglio 2017. E’ arrivato il Natale a casa Forrester.

Mentre Eric è rammaricato perché i figli non trascorreranno le feste natalizie con lui e Quinn, Ridge vuole passare il Natale solo con Brooke e R.J. Bill nel frattempo è deciso a non rinunciare a Brooke.

Il giorno di Natale è per i Forrester un momento particolare: fervono i preparativi. Steffy è impegnata in una caccia al tesoro per trovare i regali che Liam le ha nascosto. Bill spiega a Will il mercato azionario usando dei peluche. Eric invece appare un po’ triste.

Ridge tenta in tutti i modi di mandare via Quinn dalla famiglia e dall’azienda. Wyatt non si da’ per vinto con Steffy e continua ad adularla. Bill si reca a casa di Brooke.

Quest’ultima è sicura che sposerà Ridge, ma le lusinghe e le dichiarazioni d’amore di Bill non la lasciano del tutto indifferente. Ridge e Liam sono certi che Quinn voglia flirtare con il primo e intendono allontanarla. Ridge confida a Liam di avere un piano per liberarsi di Quinn: sedurla e poi rivelare tutto a Eric.

Nel frattempo quest’ultimo dice a Steffy che per il bene dell’azienda non deve restare con Liam fino a quando il suo divorzio con Wyatt non sarà definitivo.