Beautiful trame settimanali dal 3 al 9 febbraio 2018

Le trame di Beautiful di questa settimana saranno molto belle perché accadranno innumerevoli cose. Scopriamo insieme che cosa accadrà al clan Forrester e alla famiglia Spectra da sempre nemiche per quanto riguarda la carriera.

Beautiful anticipazioni settimanali dal 3 al 9 febbraio 2018

Katie viene portata alla stazione di polizia per riferire in merito all sparo che ha sfiorato Quinn. Gli indizi in mano al tenente Baker sono tutti contro Katie che però si dichiara innocente. Nel frattempo Steffy accetta un invito a pranzo da parte di Thomas e Sally ma l’incontro è teso. Quinn vede dalla finestra una donna a casa di Katie. Convinta che sia lei, la raggiunge per chiedere spiegazioni ma si ritrova davanti Sheila Carter.

Katie viene prosciolta dall’accusa di aver sparato a Quinn. Quest’ultima intanto credendo che Katie sia colpevole, va a casa della donna per cercare le prove e si imbatte per la prima volta in Sheila: di lei non si sapeva più niente da anni.

Sheila è tornata perché vuole chiedere aiuto a Katie, a Eric e a tutti i Forrester. La donna sembra molto cambiata rispetto al passato. Ma il proiettile che ha quasi colpito Quinn è stato sparato dalla casa di Katie e questo mette in allarme tutti, soprattutto Eric che chiama subito il tenente Baker.

Quest’ultimo riceve un’imprevista telefonata da Eric che lo informa che Sheila Carter potrebbe aver sparato a Quinn. La donna viene interrogata: ma si professa innocente e prega Eric di crederle. Sheila si dispera e giura a Eric di non aver sparato a Quinn. Ma lui non le crede e non pensa che la donna sia cambiata nel corso degli anni. Quinn è a casa con Ridge e pensa di essere al sicuro. Ma quando l’uomo se ne va il misterioso attentatore prende la mira e spara un altro colpo.

Chi ci sarà dietro a tutti questi attentati a Quinn? Lo scopriremo nel corso della puntate.