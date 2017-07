Beautiful trame tv dal 24 al 28 luglio 2017

Anticipazioni tv Beautiful dal 24 al 28 luglio 2017.

Bill confessa a Brooke che la aspetterà perché certo che Ridge non la sposerà mai. Steffy dice a Liam che secondo suo nonno non è giusto che loro vivano insieme mentre lei è ancora sposata con Wyatt. Ridge intanto continua a corteggiare Quinn.

Liam e Steffy litigano perché Eric ha chiesto alla nipote di vivere da lui durante la fase di divorzio. Ridge rivela a Brooke che ha in mente un piano per far uscire Quinn dalle loro vite ma non dice di più.

Ridge continua a flirtare con Quinn mentre Steffy si trasferisce nl loft di Thomas in attesa che il divorzio da Wyatt diventa definitivo. Ridge confessa a Liam di provare a conquistare Quinn per far capire al padre che razza di donna è in realtà.

Ivy nel frattempo rivela a Quinn di aver ascoltato la sua conversazione con Ridge e di sapere quello che è accaduto nella sauna. Liam continua a mettere in guardia Steffy su Quinn e non approva neanche la campagna di Wyatt sul web. Ridge vuole svelare al padre il quasi tradimento di sua moglie con lui, ma poi ci ripensa.