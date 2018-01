Cayetana Cabezas: la sensualità del suo nuovo personaggio

Il Segreto continua ad affascinare tantissimi fan che sono presi dalla storia ma soprattutto cercano di cogliere ogni sfumatura dei personaggi perchè sanno bene che ognuno di loro ha un proprio carattere che, forte o debole che sia, viene mostrato durante l’arco della trama che si sviluppa.

Cayetana Cabezas, che ne “Il Segreto” interpreta il personaggio di Nazaria, ha voluto mostrare il lato più “sensuale” del suo personaggio e lo ha fatto attraverso il suo profilo social ufficiale, l’attrice che ha lavorato prevalentemente in teatro con opere quali: Ecstasy, The Bald Singer, ha lanciato la sua personalissima sfida alla tv entrando a far parte del cast della soap.

Interpreta il personaggio di Nazaria e rivela: “Spero sia una spinta per la mia carriera, mi piacerebbe dedicare tutta la mia vita a questo”, su Instagram intanto ha voluto mostrare il lato “sensuale” del suo personaggio e i fan se ne sono accorti viste le foto pubblicate dall’attrice.

Cayetana Cabezas è anche lei, come i suoi colleghi e le sue colleghe, molto attiva sui social, il personaggio di Nazaria è arrivata in Italia e María Bouzas hanno già condiviso alcuni scatti, in uno l’attrice scrive: “L’amore è il motore. É ció che mi muove. “(El amor es mi motor. Es lo que me mueve.).

foto@Instagram