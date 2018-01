Giulia De Lellis rivela: ho avuto paura

Uno strano episodio accaduto alla fidanzata di Andrea Damante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rimasta nel cuore di tantissimi appassionati, ha infatti rivelato un fatto accaduto il 15 gennaio.

Giulia lo ha spiegato attraverso i social, l’ex corteggiatrice è molto attiva soprattutto attraverso il suo profilo Instagram che conta oltre due milioni di follower, per diverse ore però è praticamente sparita completamente mentre era in vacanza a Marrakech, in Marocco.

L’ex gieffina ha spiegato che si trovava lì per festeggiare il compleanno ed è stato proprio in quel periodo che, pare, il suo profilo social è stato attaccato da hacker che hanno tentato di rubare l’identità di Giulia come tra l’altro è accaduto in passato ad altri personaggi famosi.

Il tentativo di furto d’identità è stato sventato fortunatamente ma sono stati attimi di panico perché gli hacker avrebbero potuto accedere a tutto ciò che conteneva il suo profilo e utilizzarlo magari per altri scopi mettendo in difficoltà l’ex corteggiatrice.

Tutto si è risolto per il meglio e Giulia è riuscita a riappropriarsi del suo profilo senza difficoltà tornando ad essere attiva come sempre, con le sue storie e i suoi post di tendenza, sui social.