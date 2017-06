Claudio Sona deve fronteggiare le accuse dell’ex fidanzato Juan

Mentre Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne hanno già aperto i casting per cercare il nuovo tronista gay che a settembre siederà negli studi Mediaset per cercare la sua anima gemella, il primo tronista omosessuale, Claudio Sona, è già tornato single.

Nonostante la storia con la sua scelta, Mario Serpa, abbia appassionato il pubblico televisivo ed ottenuto un grande seguito social, i due non hanno saputo reggere il confronto con la realtà quotidiana, e poco dopo lo spegnimento dei riflettori, hanno intrapreso percorsi separati.

Ospite in una discoteca di Milano Marittima, Claudio ha rivelato che, tra i vari fattori che hanno portato alla fine della storia d’amore fra lui e Mario ci sono state anche le numerose notizie e indiscrezioni palesemente inventate da siti internet e blog. Secondo l’ex tronista, queste false informazioni avrebbero instillato dei dubbi in Mario che, col passare del tempo, hanno contribuito ad allontanarli.

Durante la serata nel noto club ha però anche sottolineato di essere dispiaciuto per come sono andate le cose con l’ex fidanzato, ma non per questo di essere pentito della scelta fatta, che rifarebbe milioni di altre volte.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha inoltre annunciato che in questi mesi ha scritto un libro, che verrà pubblicato molto presto: al momento non ha voluto rivelare nient’altro, neppure il titolo, anche se ha dichiarato, che parlerà della difficoltà di essere gay, in quanto c’è sempre un po’ il rischio di essere ghettizzati dalla società.

A minare il periodo felice del veronese ci ha pensato l’ex fidanzato, Juan Fran Sierra, che ha duramente attaccato il ventinovenne attraverso un video pubblicato su Instagram.

Il ragazzo in particolare scrive di essere in cerca di un fidanzato “non bugiardo, non malato di fama e non ladro”.

Juan prima chiede scusa a Mario Serpa: “Mario ti chiedo scusa se in questi mesi ti sei sentito offeso da qualcuno dei miei commenti. Purtroppo ho ascoltato delle persone che non dovevo ascoltare e di cui non mi dovevo fidare.”

Il modello dice anche perché ha scelto di parlare proprio in questo momento: “A volte serve del tempo per capire delle cose, ma finalmente ho capito bene, benissimo. Non ho bisogno né di soldi né di visibilità, ma penso che voi dobbiate sapere la verità”.

E quindi entra nello specifico accennando anche a delle possibili “prove” in suo possesso a supporto delle sue parole: “Io invito il signorino, a dire la verità dall’inizio, tanto ci sono tutte le prove, lo sai benissimo. Se entro lunedì non dici la verità la dirò io. E con le prove. Perché sono stanco che la gente mi dia del bugiardo. Te mi hai messo in questa storia e te mi ci devi togliere. (…) Vediamo se entro lunedì sappiamo qualcosa, sennò lo saprete da me.”

A quale verità si riferisce? Claudio lo saprà ma chissà se sceglierà di rivelarcelo.