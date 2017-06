Claudio Sona quello scandalo che ha travolto uomini e donne

Anche noi, nei giorni scorsi, vi avevamo riferito dell’avvertimento che il suo ex gli aveva lanciato mezzo social: in un momento di forte rabbia, Juan Sierra, meglio conosciuto come ex fidanzato di Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne, aveva intimato proprio all’ex di dire la verità, altrimenti sarebbe stato lui a farlo.

E a quanto pare l’avvertimento è stato portato a compimento: sempre mezzo social, il ragazzo ha raccontato la sua verità sul rapporto con l’ex compagno, che a quanto pare ha parecchi scheletri nell’armadio da tenere ben celati.

Nello specifico, questa notte, intorno alle 2, l’ex fidanzato di Claudio Sona ha pubblicato una serie di contenuti sui social network in cui ha fatto sapere di essere sempre stato legato all’ex compagno di Mario Serpa anche durante il suo trono a Uomini e Donne.

In particolare sono state pubblicate alcune telefonate fra i due ex fidanzati, registrate prima che la storia fra Sona e Mario Serpa finisse definitivamente.

“Non voglio questa situazione, un fidanzato così non lo voglio più. Da agosto che non so più niente di te… Stai con un altro, devo vivere questa doppia vita finta?”, si sente nella telefonata. “Sai quanto ci tengo a te, te lo giuro, però perché devi mettermi i bastoni tra le ruote?”, chiede Sona a Sierra.

Quindi il botta e risposta va avanti. “Perché non ce la faccio più, voglio dei cambiamenti nella mia vita. Sei un egoista, non mi rispetti, non stai guardando me, stai pensando solo a te e non stai pensando a me se sto male o bene. Mi hai detto ‘aspettami fino a febbraio, poi faccio finire questa bugia’. E’ arrivato febbraio e io mi faccio la mia vita, tu non sei più presente. Non voglio più stare con te, perché non ti voglio più”. “E’ la tua decisione, hai un altro? Dimmi la verità… Sono sul filo del rasoio, sono esaurito e depresso… voglio mettere in pratica i miei progetti, te l’ho sempre detto”.

Perché Juan ha deciso di rendere pubblico le telefonate solamente adesso?

Non per cercare di popolarità, spiega lui: perché “sono stufo di passare sempre per l’ex ancora in mezzo che vuole visibilità – spiega in un post (poi cancellato) – e non si vuole mettere alle spalle la sua vecchia storia e voglio mettere una volta per tutte una fine a questo capitolo della mia vita e iniziare completamente un nuovo percorso sulla base però della verità. Parto dicendo che la nostra storia non è mai finita ed è continuata anche durante tutto il programma di nascosto all’insaputa di tutti. Per me è stato un vero incubo, per amore e per la sua felicità ho accettato tutto questo, finché la sua ambizione, i suoi progetti e la sua capacità di mentire e fingere hanno superato qualsiasi limite”.

Al momento Claudio Sona non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma certamente interverrà a breve per chiarire le pesanti accuse che gli sono state rivolte.