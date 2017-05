David Bowie: il famoso Moonwalk prima di Michael Jackson

By Redazione

Dopo la prematura scomparsa del cantante David Bowie, i fan sono rimasti orfani di un grandissimo artista internazionale, ma le curiosità su di lui non smettono mai di stupire.

Proprio nelle ultime ore il Mirror ha pubblicato una lista di alcune piccole curiosità legate all’artista scomparso il 10 gennaio dello scorso anno, tra queste sono presenti alcune indiscrezioni veramente molto interessanti.

Dalle curiosità più ovvie, come ad esempio la data del compleanno che lo accumuna ad un altro grande come Elvis Presley, tutti e due infatti sono nati il giorno 8 gennaio, altra nota colorita della sua carriera è il cambio di nome.

David Bowie cambia il suo nome originale David Robert Jones per la somiglianza a quello di un altro artista Davy Jones dei Monkees, per il cantante aveva un suono troppo simile, poi arrivano le curiosità davvero particolari, secondo il giornalista della BBC Evan Davis, Bowie contribuì alla crisi del credito bancario quando nel 1997 vendette alcune obbligazioni, azione copiata in serie da numerose banche.

Ma una delle curiosità che più ha impressionato i fan è quella descritta proprio dal Mirror, secondo il quale il famoso passo denominato “Moonwalk”, nonostante pare sia stato creato da Marcel Marceau, fu modificato e portato in scena molto prima proprio da David Bowie grazie al coreografo Toni Basil che insegnò al cantante il passo durante il suo Diamond Dogs Tour del 1974.