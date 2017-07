By Angela Sorrentino

Elisa Isoardi bacia un Matteo che non è il suo Salvini

Una notizia bomba quella che sta rimbalzando sulle prime pagine di tutti i settimanali di gossip, soprattutto perché non si tratta solamente di un pettegolezzo senza fondamento, dato che è correlata da una foto a dir poco eloquente: Elisa Isoardi è stata beccata mentre bacia un uomo, che si chiama Matteo, ma non è il suo fidanzato, che fino a prova contraria doveva essere il leader della Lega Nord, Matteo Salvini.

Elisa stata paparazzata mentre bacia Matteo Placidi, in quel di Ibiza, dove notoriamente d’estate i fotografi sono assatanati e scatenati, in cerca di scoop: a riportare lo scoop, poi ripreso da tutte le altre testate, è ancora una volta il settimanale Chi.

Da quel che anticipa il magazine, Matteo Placidi – stretto all’Isoardi in un bacio molto passionale – è «un avvocato alquanto noto nell’isola» e per di più «Ben inserito nella movida».

Il clamore è doppio: da un lato c’è la coppia che scoppia del tutto inaspettatamente visto che la Isoardi fino a poco fa pubblicava le sue foto dedicandole al compagno Matteo Salvini e i due erano insieme anche a Modena per applaudire Vasco Rossi, ma dall’altro lato c’è anche il risvolto politico. I più maliziosi hanno interpretato la mossa del settimanale mondadoriano come un indiretto messaggio a Salvini da parte di Berlusconi.

Dalle parti di Forza Italia si dice infatti che Berlusconi avrebbe potuto, volendo, evitare di far pubblicare questo scoop se solo i suoi rapporti personali con Salvini fossero stati più buoni. Eh si, perché , nonostante le reciproche dichiarazioni, i due leader non sono mai stati tanto distanti come adesso.

E dire che a gennaio 2017 le voci si erano fatte sempre più insistenti su un matrimonio alle porte. “Sembra che per Elisa Isoardi e Matteo Salvini sia sempre più vicino il giorno del fatidico sì. I due, più innamorati che mai, non nascondono di voler mettere su famiglia, coronando così il loro sogno d’amore”, si leggeva su Oggi.

Eppure, e meno che la donna stretta al noto avvocato non sia una che somiglia parecchio a Elisa Isoardi, il tradimento intercettato dai paparazzi è chiaro e cristallino.

E Salvini come la prenderà?

Per il momento non ci sono state né conferme e né smentite da parte della diretta interessata. Forse, la relazione tra la Isoardi e il leader della Lega Nord era già terminata da tempo?