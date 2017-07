Elodie racconta del suo allontanamento da Emma Marrone

Emma Marrone, dopo qualche giorno trascorso in Salento assieme al suo amico Giuliano Sangiorgi, è in vacanza a Ibiza e non può fare a meno di sfoggiare i suoi costumi da bagni e il fisico molto più modellato di un tempo, che ama mostrare.

Lasciatasi alle spalle tutte le preoccupazioni quotidiane, è partita assieme ad i suoi amici ed è decisamente raggiante. La cantante sta dando libero sfogo alla sua sensualità e, tra balli scatenati, feste in spiaggia e giornate in barca sta facendo impazzire milioni di fan.

La salentina si sente così a suo agio a contatto con la natura che si è concessa addirittura un topless in piscina, gettando in acqua il reggiseno a triangolo del costume da bagno che indossava.

Ma mentre lei si rilassa in Spagna, è tornata a parlare di lei la sua ex amica, Elodie, che si è confidata ai microfoni di Collisioni Festival.

Dopo mesi dalla rottura della loro amicizia, finalmente la cantante di “Amici” ha svelato quali sono stati i veri motivi che l’hanno portata a non avere più rapporti con la cantante salentina, la sua vocal Coach durante il suo percorso al serale di “Amici”.

Elodie nello specifico ha dichiarato che il suo rapporto con Emma si è concluso per una sua scelta personale di prendere nuove strade. La scelta è nata dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, che ovviamente non è andato come lei sperava, quindi a malincuore, dopo settimane di riflessione, ha deciso di spiccare il volo da sola.

La cantante ha poi continuato dicendo che nei confronti della Marrone si è sentita un po’ in colpa visto che la cantante salentina è stata la produttrice di due suoi album nonché una sua grande amica.

“Mi sono sentita in colpa è normale, perché quando una persona ti dà tanto dici ‘Ma è al cosa giusta?’, ‘Mi sto comportando male?’, ‘Sono un’ingrata?'”, per poi chiudere con la speranza che tutte le divergenze possano appianarsi: “È giusto che le persone siano libere e facciano il proprio percorso. Poi quando i rapporti sono sinceri restano sinceri nel tempo, anche se ci vuole tempo prima che le ferite vengano risanate”, ha aggiunto.

Solo parole di stima quindi quelle che Elodie riserva a Emma, come quando parla della sua tenacia: “Ha una tenacia che ho visto in poche persone in tutta la mia vita. Lei è una persona che quando crede in una cosa poi ci arriva. Io sono molto surrealista e guardo tutto in modo più pessimista. Vedere una persona che crede in una cosa è la fa non è da tutti”.