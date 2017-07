Una vita tragedia ad Acacias: Cayetana sfigurata

By Federica Franco

La perfida protagonista della soap spagnola Una vita, Cayetana molto presto andrà incontro ad una vera e propria sciagura: infatti a causa di un incendio la donna rimarrà sfigurata. Ma scopriamo in maniera dettagliata come avverrà l’incidente.

Le fiamme divamperanno nella sua casa: il forno prenderà fuoco provocando lo scoppio e la donna purtroppo sarà vittima di questo incendio. Il fatto avverrà molto velocemente. Fabiana si renderà conto che il forno non funziona come dovrebbe e pochi istanti dopo ci sarà un esplosione che distruggerà casa.

Oltre alla cameriera, all’interno dell’abitazione, ci saranno anche Teresa e Cayetana che rimarranno incastrate tra le fiamme. Sarà proprio Teresa ad avere la peggio: si ritroverà intrappolata tra le fiamme, le stesse che hanno stravolto e condizionato la sua infanzia. A salvare la giovane ragazza arriverà Cayetana che si getterà nel fuoco e trascinerà Teresa in salvo.

A questo punto si ribalteranno le parti: infatti Cayetana verrà portata d’urgenza in ospedale con gravi ustioni alcune anche sul viso. Il rischio è che potrebbe rimanere deturpata per tutta la vita: un boccone amaro da mandare giù per la donna più perfida della soap.