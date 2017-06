Emma Marrone, cosa ci vuole per conquistarmi

Anche oggi i giornali di gossip e non solo, tornano ad occuparsi di un personaggio molto amato del panorama musicale e cioè Emma Marrone.

Nei giorni scorsi la brava artista era stata attaccata e criticata per un suo scatto giudicato osé che la ritraeva in una vasca da bagno, ma la foto era per una pubblicità e quindi Emma dopo aver voluto sottolineare questo particolare ha anche risposto con veemenza e senza peli sulla lingua com’è solita fare.

È la sua vita privata e sentimentale che offre sempre spunti per i curiosi e soprattutto i suoi presunti flirt, presunti perché poi puntualmente smentiti dalla diretta interessata : fino ad ora le hanno già affibbiato vari fidanzati tra cui addirittura il suo ex Stefano De Martino ed ultimamente l’attore Riccardo Scamarcio, tutte amicizie che la brava cantante ha tenuto a precisare come non ci fosse nulla di sentimentale ed anzi lei ha chiaramente detto e ribadito di essere attualmente single.

Intervistata sulle sue preferenze in fatto di uomini sia dal punto di vista caratteriale che fisico Emma ha risposto: ‘Per conquistarmi basterebbe un gelato, invece gli uomini mi vedono come una donna costruita, spesso faccio paura agli uomini. Desidero da sempre diventare madre e avere un figlio, tuttavia voglio per lui un padre all’altezza. L’amore può finire ma per fare un bambino con un uomo devi assolutamente fidarti di lui, devi essere certa che ci sarà per il bambino.”

È stata chiara e sincera come sempre e noi ci congratuliamo con lei perché è è una cantante bravissima e davvero un’eccezionale persona