Fabio Fazio medita seriamente l’addio alla Rai?

La Rai le sta tentando tutte per aggirare il tetto massimo dei compensi e riuscire a tenere con sé la maggior parte dei suoi artisti di punta che, in caso contrario, ci metterebbero ben poco a cambiare bandiera, pur di non vedersi decurtati i guadagni.

Lo scorso 21 aprile dal governo hanno chiarito che il tetto dei 240 mila euro per gli stipendi non va applicato alle prestazioni artistiche: molti lo hanno letto come un segnale di rassicurazione per conduttori e showgirl già alle prese con le offerte per altre reti, ma la questione è molto delicata.

In Rai si fa sempre più febbrile la ricerca di una via d’uscita che accontenti tutti, compresi i membri del Cda, ma in queste ore sta tenendo banco la questione “Fabio Fazio”: il conduttore di Che Tempo che Fai, dai guadagni attuali a dir poco stellari, sarebbe tra i primi ad andar via, e non ne ha fatto mistero.

Se al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani Fazio aveva già detto chiaramente di non voler restare in un’ Azienda che lo considera solo un costo, nell’ultima puntata andata in onda del suo show, la penultima di questa stagione, ha lanciato alcune battutine che lasciano ben pochi dubbi.

Nello specifico, a proposito del suo possibile abbandono della Rai, il conduttore di Rai 3 ha approfittato della presenza di due ospiti, Gigi Marzullo prima e Maria Grazia Cucinotta poi, per ribadire ancora una volta che al momento non sa se rinnoverà il suo contratto per la prossima stagione televisiva.

La prima occasione è stata un siparietto assieme alla Littizzetto e a Marzullo. ‘Fabio, è più vero che il vento è favorevole per chi ha voglia di restare o è più vero che il vento è sfavorevole per chi non sa dove andare?’ ha chiesto l’ospite al conduttore di Rai 3.

Fazio ci pensa e replica: ‘Ah, è un’allusione! Non l’avevo capito. L’importante è rimanere quando si è ben voluti o anche un po’ voluti, anche non bene. Anche se non c’è il vento… Non è un fatto di vento. Ci siamo messi a vento?’, scherza con i due colleghi.

Il conduttore ha invece chiesto a Maria Grazia Cucinotta, ospite in studio, di recitare la preghiera contro il malocchio imparata da sua nonna Agatina in Sicilia. Dopo l’invocazione Fazio ha punzecchiato: “Ragazzi, di più non si può fare. Io le ho tentate tutte per rimanere. Adesso fate voi”.

Al momento, quindi, la tensione tra Fazio e la Rai pare talmente alta da non lasciare margini di recupero.