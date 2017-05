Facebook, Messenger e Instagram in un’unica app

Facebook sta testando una nuova funzionalità che potrebbe portare la sua famiglia di app in una sola, il nuovo aggiornamento, che è in fase di sperimentazione in questo momento, potrebbe infatti racchiudere le notifiche da Instagram e Messenger appaiono all’interno dell’applicazione principale Facebook.

Tale caratteristica, a quanto pare, potrebbe aumentare il coinvolgimento di tutti gli utenti delle tre applicazioni che sarebbero in grado di passare dall’una all’altra direttamente, anche se non mancano le critiche visto che i detrattori parlano di “sconvolgimento” perché molti utenti preferiscono tenere una separate le diverse piattaforme di comunicazione sociale.

Il famoso analista social media di San Diego, Mari Smith, è stato tra i primi ad utilizzare la funzione inviando una foto della notifica sul suo profilo Facebook, normalmente viene visualizzata l’icona della app Messenger in alto a destra, ma quest’ultima pare sia sostituits da un’immagine del profilo, almeno nel test di prova.

Viene visualizzato il menu in attesa di notifiche dalle altre applicazioni e gli utenti possono passare da Facebook, Messenger e Instagram liberamente, fuori dal giro, pur essendo della stessa proprietà, la piattaforma di messaggistica WhatsApp che non è attualmente disponibile.

“Stiamo esplorando i modi per aiutare le persone a passare più facilmente tra i loro account Facebook, Messenger, e Instagram” ha dichiarato un portavoce del social network al famoso magazine TechCrunch.

Ieri l’applicazione Facebook ha ottenuto un restyling che sarà implementato in tutto il mondo su iOS e Android durante questa settimana, la schermata principale dell’applicazione è stata riorganizzata, con una barra in alto che mostra nuove schede per i messaggi, chi è attivo, e i propri gruppi preferiti, così come una barra in basso per Home, le chiamate, il pulsante Macchina fotografica, i contatti e giochi.