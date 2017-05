WhatsApp aggiornamento, fissa in alto la tua chat

WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità che consente di dare priorità a determinate conversazioni su altre.

WhatsApp ha lanciato la sua ultima opzione per l’applicazione sulla piattaforma Android, ed è disponibile sotto forma di “pinned chat” ovvero fissata in alto o per meglio dire evidenziata. Con questa nuova funzione, gli utenti delle app di messaggistica istantanea sono autorizzati a selezionare una conversazione e il pin, nella parte superiore delle loro chiacchierate, in questo modo la chat sarà sempre posizionata in alto quando l’applicazione WhatsApp viene avviata.

Il lancio della nuova funzionalità è già iniziato in tutto il mondo e gli utenti dovrebbero riceverla nei prossimi giorni. Se WhatsApp non si è aggiornato automaticamente potete andare sul Play Store per verificare la presenza del suddetto aggiornamento con la nuova funzione.

La funzione di chat “pinned” è stata precedentemente utilizzata per una fase di test all’inizio di questo mese in versione beta, ma è ora disponibile per tutti gli utenti WhatsApp su Android. La funzione è abbastanza semplice da usare, proprio come molte altre caratteristiche presenti su WhatsApp.

Per poter utilizzare la funzione “fissa in alto” per le chat, è sufficiente toccare e tenere premuto la chat che si desidera appuntare e appariranno una serie di icone in alto a destra dello schermo. Toccare l’icona con una sorta di “perno” e la chat si sposterà fino alla cima delle chat. La chat rimarrà in alto, non importa quali altri messaggi riceverete nel frattempo.

Solo l’utente è in grado di sbloccare la chat e questo può essere fatto ancora una volta toccando e tenendo premuta la chat, che vi darà una serie di opzioni. È sufficiente selezionare l’icona “sblocca” e la chat si sposterà secondo l’ordine cronologico.

Questa nuova funzionalità è molto utile per gli utenti che sono molto attivi su WhatsApp e costantemente ricevono nuovi messaggi, in quanto possono semplicemente tenere sotto controllo loro chat preferita invece di scorrere per andare a ritrovarla.

WhatsApp è comunque in costante aggiornamento la app di messaggistica sin dalla sua nascita molti anni indietro si è sempre evoluta, uno degli aggiornamenti più recenti include la funzione “Stato” che consente agli utenti di inviare foto a tutti i loro contatti. S

Simile al Snapchat, l’immagine verrà automaticamente rimosso dopo un periodo di 24 ore. La piattaforma di proprietà Facebook, ha rivelato anche di lavorare ad una soluzione di pagamento mobile attraverso l’applicazione stessa, anche se non c’è ancora una data di uscita ufficiale confermata.