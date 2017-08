Federica Pellegrini starebbe frequentando Gabriele Detti

Non è ancora chiaro come si sia alla fine evoluta la situazione con Filippo Magnini, dato che i due hanno ammesso di aver avuto dei problemi, dopo anni di relazione, ma mai hanno ammesso di aver chiuso definitivamente, eppure nelle ultime ore il gossip sta impazzando: Federica Pellegrini ha veramente chiuso con Magnini e sta frequentando un altro uomo?

La coppia, che da molto tempo sembra vivere un periodo di profonda crisi, ha sempre cercato di non dare in pasto al gossip i loro problemi. Federica, infatti, si è limitata a raccontare che per il momento sta bene da sola ed è concentrata esclusivamente sul nuoto.

«Come prima, no comment. La mia vita privata è in pausa e comunque ora è più privata che mai. Ma non sto nascondendo nulla, c’è solo nuoto. Sto ferma e aspetto di capire»: queste le sue parole quando, solo pochi giorni fa in un’intervista a Skysport, le si chiedeva del rapporto con Filippo.

Eppure in queste ore il settimanale Spy ha segnalato che tra la nuotatrice veneta e Gabriele Detti, ventiduenne di Livorno che detiene il titolo mondiale degli 800 metri stile libero, negli ultimi tempi si sarebbe rafforzato il legame, con diverse uscite di coppia e scambi di likes sui social network.

E i due al momento sembrano entrambi single: se la campionessa ha detto addio allo storico compagno Magnini dopo un lungo periodo di lontananza, Gabriele ha fatto lo stesso con Stefania Pirozzi, con la quale faceva coppia fissa da molti anni.

Quel che è certo è che, dopo il trionfo ai Mondiali di nuoto di Budapest, con la vittoria dell’oro nei 200 Stile libero, l’azzurra si sta godendo qualche giorno di relax in Puglia. Con lei, i genitori Roberto e Cinzia e il fratello Alessandro, che ha festeggiato 27 anni pochi giorni dopo il compleanno della nuotatrice.

«Family», scrive lei felice sotto a una foto tutti insieme, al tramonto, sorridenti e affiatati. «Volevamo provare a essere surfisti seri, ma non abbiamo trovato tavole giuste e ci siamo accontentati», risponde il fratello pubblicando uno scatto insieme alla campionessa, sotto il braccio una tavola di Minnie.

Sarà amore tra Federica e Gabriele? Troppo presto per dirlo, se non altro perché i due stanno passando le vacanze separatamente e naturalmente non hanno rilasciato dichiarazioni, ma saranno certamente i prossimi gossip a dircelo.