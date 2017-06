Frutta e verdura, alleati perfetti per l’aumento delle temperature

Con temperature nettamente superiori alla media stagionali, in quasi tutto lo stivale, caldo ed afa sono ormai arrivati, e si fa fatica ad abituarsi ad affrontare tutte le incombenze quotidiane senza cedere alla spossatezza.

Vitamine e integratori possono aiutare a recuperare le energie, ma certamente la parte da leone la fa l’alimentazione.

E difatti, come afferma anche la Coldiretti sulla base dei dati Nielsen relativi ai primi quattro mesi dell’anno, con l’arrivo del grande caldo volano i consumi di frutta e verdura che hanno fatto registrare un balzo record del 9,6% nel 2017, sottolineando quindi che mai così tanta frutta e verdura è arrivata sulle tavole degli italiani da inizio secolo.

Ad aumentare – sottolinea la Coldiretti – nel dettaglio sono i consumi di frutta secca (+11,9%), quelli di verdura (+11,9%) e quelli di frutta (+7,1%) con una netta inversione di tendenza rispetto al passato dettata dal cambiamento degli stili di vita verso la domanda di cibi più genuini.

Con gli stili di vita più salutistici si affermano – continua infatti la Coldiretti – nuove modalità di consumo favorite anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli. Una rivoluzione con l’affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar, in spiaggia o anche a casa, che spinge appunto gli acquisti di frutta e verdura.

Un andamento positivo che riguarda anche l’estero con le esportazioni di frutta e verdura Made in Italy fresca che – precisa la Coldiretti – fanno segnare nel primo bimestre del 2017 il valore più alto degli ultimi 25 anni, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente, sulla base delle elaborazioni Coldiretti su dati Istat.

“Antiossidanti ‘naturali’ sono le vitamine A, C ed E che- ricorda Coldiretti- sono contenute in abbondanza in frutta e verdura fresca. Ma ad essere apprezzato è anche il contributo che possono dare nel garantire una tintarella con il consumo di cibi ricchi in Vitamina A che favorisce la produzione nell’epidermide del pigmento melanina per donare il classico colore scuro alla pelle, come carote, radicchi e albicocche, insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o ciliegie”.

Per favorire l’acquisto di frutta e verdura di qualità al giusto prezzo sono infine state promosse dalla Coldiretti durante il weekend iniziative in alcune delle aree di servizio della Società Autostrade di Lazio, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Piemonte, dove è stata prevista la possibilità di rifornirsi di frutta a chilometri zero.