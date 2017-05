Samsung Galaxy S8, 5 milioni di dispositivi in pre-ordine

Ultimi dati sui pre-ordini: Samsung ha immediatamente pubblicizzato le vendite del nuovo Galaxy S8, parliamo ovviamente dei pre-ordini, naturalmente si tratta di numeri che francamente non sono realtà assoluta.

L’azienda ha riportato di aver venduto in pre-odine circa 5 milioni di dispositivi Galaxy S8 e S8 plus in tutto il mondo a partire dal debutto del 21 Aprile, si potrebbe dire effettivamente non male per essere da meno di un mese sul mercato, e solo in un numero limitato di paesi.

Difficile fare paragoni con il modello Galaxy S7, anche se Samsung ha già notato che i pre-ordini sono aumentati del 30 per cento rispetto a un anno fa, ma rispetto agli altri produttori? Molto difficile fare calcoli visto che la maggior parte tende a non ufficializzare dati specifici per quanto riguarda le vendite e i pre-ordini al dettaglio, naturalmente il più vicino è la Apple.

Secondo quanto riferito l’azienda ha venduto 50,8 milioni di iPhone nell’ultimo trimestre (circa 16,9 milioni al mese), con iPhone 7 e 7 unità Plus, per non parlare di quanti di loro ha venduto nel mese di aprile. Senza figure direttamente comparabili è difficile eleggere un attuale leader nelle vendite di telefoni di fascia alta.

Resta inteso che il Samsung Galaxy S8 potrebbe facilmente essere un successo, l’azienda coreana ha collezionato un utile da record nell’ultimo trimestre prima ancora che fosse fissata la data del nuovo Galaxy S8.

Finalmente ecco le novità del nuovo Samsung Galaxy S8 e S8+.

Il 21 aprile si scopriranno le carte. Si fa per dire, perché in realtà le carte in fin dei conti sono scoperte già da qualche tempo.

Si tratta di avere solo delle conferme definitive. Fra rumors, notizie trapelate, voci, certezze e qualche imprecisione, alla fine alcune cose si possono dire con una certa tranquillità.

Il Samsung Galaxy S8 sarà a tutto schermo, edge to edge, per una misura di 5,7 pollici.

Sulla parte superiore dello schermo c’è la fotocamera frontale e un sensore di prossimità.

Nella versione Plus, lo schermo sarà da 6 pollici. Per quel che riguarda il processore, sarà o un SoC Snapdragon 835, oppure l’ultima versione di Exynos. Avremo una risoluzione QHD 1440X2560.

La Ram sarà di 6 Gb nella versione base, mentre sarà di 8 Gb nella versione Plus.

Per l’archiviazione interna, avremo a disposizione 128 Gb per il primo modello, 256 Gb per il fratello maggiore.

I colori a disposizione saranno argento, nero, viola. I prezzi saranno decisamente alti: si parla di 829 euro per la versione base e addirittura di 929 euro per la versione Plus.

Eppure saranno sicuramente molti gli acquirenti, ne siamo sicuri.