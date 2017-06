Gemma Galgani dimostra il suo amore anche sui social

By Angela Sorrentino

Se negli studi di Uomini e Donne è stata sovente accusata, soprattutto dalla sua rivale Tina Cipollari, di vivere i suoi amori come un’adolescente, sognando ancora un amore da favola che ad una certa età dovrebbe lasciare spazio alla ricerca di un legame più profondo e legato su affinità e complicità, Gemma Galgani non smentisce certo ora la sua fama, ed ora che è innamorata non perde occasione di urlarlo al mondo anche sui social network.

Il feeling tra la Galgani e Marco Firpo, cavaliere di Frammura, è cresciuto con il trascorrere delle settimane, ed ora i due si dichiarano innamorati e addirittura fidanzati. Tra i due protagonisti del trono over è scoppiata la passione con il cinquantaquattrenne che ha ammesso di aver avuto un rapporto intimo con Gemma.

La piemontese, sui social, ha quindi prima modificato il suo stato su Facebook da single a impegnata ed ha postato dediche speciale per il cinquantaquattrenne su Instagram, poi la Galgani ha deciso di modificare la foto del profilo Facebook inserendo uno scatto in cui è dolcemente abbracciata a Firpo.

Nel parlare della storia che sta vivendo con Marco, Gemma non riesce più a misurare le parole, ma esterna il suo sentire senza alcuna remora: “Sono contenta, sto vivendo un momento d’amore stupendo. Lo amo senza mezze misure”, ha confessato tra l’altro a Novella 2000.

La storia tra Marco e Gemma è anche una storia fatta di numerosi viaggi, dovuti alla distanza geografica che li separa: lei a Torino, lui in Liguria. Ma anche a questo problema sembrano avere trovato un rimedio, come dimostrano i numerosi scatti pubblicati sul profilo Instagram di Gemma, che li ritraggono neu rispettivi paesi, e non solo.

In una recentissima intervista a DiPiù, la dama 67enne del trono over di Uomini e donne ha invece raccontato del suo passato, svelando di essersi sposata nei primi anni Settanta con Francesco, un ragazzo conosciuto pochi mesi prima durante le vacanze estive. Il matrimonio però durò soli sei mesi per ragioni economiche, visto che la coppia si faceva mantenere dai genitori del ragazzo in quanto lo sposo, che aveva solo 19 anni, studiava ancora.

Gemma inoltre ha spiegato perché non è mai diventata mamma: “Ho sempre avuto la possibilità di avere figli ma non sono arrivati. Questo però non mi fa sentire meno donna. Con mio marito ne avevamo parlato, ma avevamo già corso tanto con le nozze”.