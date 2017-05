Gianluca Vacchi: entro in moto nella mia casa

Quanti di noi comuni mortali possono permettersi di entrare e passeggiare in casa direttamente con la propria motocicletta?

Gianluca Vacchi, idolo di oltre 8 milioni di fan sul social Instagram, insegna a tutti come entrare in casa e fare un giro con la moto, l’imprenditore infatti ha condiviso un video davvero singolare, lo si vede a bordo del suo bolide entrare dal giardino della sua villa in casa e passeggiare nel corridoio.

E’ uno stile, anzi è un gvlifestyle, come lui stesso scrive nella didascalia che accompagna il video, l’incredibile performance è piaciuta tantissimo ai fan, non solo per la bellissima Harley Davidson di Gianluca ma anche per la simpatia dell’imprenditore.

Oltre un milione e trecentomila reazioni al video con oltre 2mila commenti con qualcuno che ovviamente se la ride dicendo: “Assurdo a casa mia non posso girare neanche col monopattino” o qualche altro che dice semplicemente “Mitico!”.