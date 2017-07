Gianni Morandi è volato giù dal palco del Foro Italico

Senza voler essere ironici a tutti i costi, e invidiandolo non poco per la sua prestanza fisica nonostante l’età non più giovanissima, Massimo Ranieri a “Volare” è volato, eccome, come mostrano una miriade di video che in queste ore stanno facendo il giro del web, diventando dei veri e propri tormentoni.

Il cantante di Monghidoro ieri sera è caduto dal palco dei Radio Italia Live 2017 al Foro Italico di Palermo durante l’esibizione insieme a Fabio Rovazzi sulle note della hit estiva Volare, canzone che sta letteralmente impazzando nelle radio e che è divenuta anche colonna sonora degli spot di una nota compagnia telefonica.

L’artista di Fatti mandare dalla mamma, mentre ballava e saltellava all’indietro, non si è accorto di essere arrivato al bordo del palcoscenico, ed è così incredibilmente caduto giù dal palco, facendo prendere un gran bello spavento a tutto il pubblico presente al Foro Italico e a noi spettatori da casa.

Chi ha visto in diretta la caduta ha pensato subito al peggio: il cantante infatti è precipitato all’indietro e lateralmente, alla destra del palco, facendo un bel volo, tanto per rimanere in tema col pezzo che stava cantando.

Rovazzi, inizialmente, si è fermato per assicurarsi che Morandi stesse bene. Ma l’atleticissimo cantante, che pure e è caduto nel vuoto senza alcuna protezione, è immediatamente risalito sul palco, scherzando della piccola gaffe.

Gianni inoltre non solo ha terminato l’esibizione insieme a Fabio Rovazzi ma ha anche intonato, su invito dei due presentatori Luca Bizzarri e Paolo Kessisosglu, una delle sue hit più famose, Bella signora.

“Ho rischiato di farmi male sul serio”, ha commenta lui stesso dopo l’esibizione. “Ci siamo cagati addosso”, hanno aggiunto Luca e Paolo.

Solo un grande spavento quindi per il cantante, che forse dovrebbe considerare di essere un po’ meno scatenato anche nel corso dei sui live, anche se noi non ci contiamo più di tanto: se può reggere la maratona di New York cosa saranno mai due ore di concerto?