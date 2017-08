Gigi D’Alessio, forse la rottura con Anna non è irrimediabile

Il comunicato Ansa, se aveva veramente come scopo quello di mettere a tacere le voci sul loro conto, non ha certo fatto centro: da quando Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo hanno annunciato di separarsi temporaneamente, per capire se la loro lunga relazione è giunta al capolinea o se invece ci siano ancora margini di recupero, non si parla d’altro.

A cercare di riassumere la vicenda ci ha pensato il settimanale Oggi, che ha proposto un dettagliato articolo firmato da Alberto Dandolo e Giuseppe Candela.

Secondo i due informatissimi giornalisti, la cantante di Sora si sarebbe “rifugiata dai suoi genitori per ritrovare una maggiore serenità”. Non sarebbe un vero e proprio abbandono, ma una famigerata “pausa di riflessione”, “prima di prendere decisioni definitive”.

Per Dandolo e Candela, “il rapporto è in stand by” ma “negli ultimi due anni aveva scricchiolato più volte”.

Ad acuire la crisi tra i due ha contribuito il periodo non certo facile per Gigi D’Alessio: “Forse il peggiore della sua vita – si legge ancora su Oggi – Un uomo provato, costretto a fare i conti con gli ormai noti problemi economici”.

La Tatangelo ha dato una mano (“anche sul fronte economico”, secondo Dandolo e Candela) ma il compagno si è chiuso “nel suo mondo, in un silenzio che ha creato nuove barriere nella coppia”.

Per Dandolo e Candela, “la crisi c’è e non viene nascosta, i sentimenti però non si cancellano da un giorno all’altro. Il punto definitivo non è ancora stato messo, chi li conosce assicura che Gigi e Anna potrebbero riprovarci ancora”.

Gigi nelle ultime settimane si è fatto vedere poco in giro, limitandosi ad annunciare il prossimo tour che lo porterà a solcare i principali palchi italiani per promuovere il nuovo album, dopo la delusione della pessima classificazione all’ultimo Festival di Sanremo, mentre Anna si sta godendo le vacanze assieme a suo figlio.

Anna inoltre è stata sorpresa insieme a un giovane misterioso e subito si è pensato potesse essere il suo nuovo compagno. L’uomo in questione è Vincenzo Valente, imprenditore, vecchio amico di Anna. Dopo le foto i due hanno subito chiarito che la loro è un’amicizia tutt’altro che tenera.

Non è la prima volta che i due vengono fotografati insieme, ma la cantante garantisce di essere solo sua amica, e come ha precisato su Instagram il suo unico grande amore resta solo Andrea, suo figlio.

Valeria Marini, amica di vecchia data dei due, ha espresso il suo parere sulla crisi della coppia nel corso della puntata di ‘Estate’ in onda in seconda serata su Canale 5.

“Può capitare, il problema è gestire le crisi, le fatiche. Spero, visto che hanno un bambino bellissimo, che superino la crisi” ha detto la showgirl al conduttore Alfonso Signorini.