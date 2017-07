Giulia De Lellis e la bella vita invidiatissima con Andrea Damante

La storia è di quelle vecchie come il mondo: non sempre quando si parte dal basso si è capaci di mantenere la lucidità e i piedi per terra, quando si cominciano a guadagnare soldi che precedentemente non si è mai neppure sognati di poter guadagnare, ed ecco che il limite tra vivere appieno la propria vita e ostentarla diviene talmente labile e sottile da non sapere più dove finisce il diritto a far ciò che più piace e quello a non sbatterlo in faccia al resto del mondo.

Ed è questa l’accusa che in questi giorni è piovuta addosso a Giulia De Lellis e Andrea Damante: la coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, tra progetti televisivi e sponsor pubblicitari, sta facendo fruttare bene la propria notorietà, guadagnando cifre non indifferenti, che non si fa certo problemi a spendere, anche in location da sogno.

Quando era concorrente della casa del Grande Fratello Vip, il giovane dj aveva promesso che, una volta uscito dalla casa, avrebbe girato il mondo in lungo e in largo insieme alla De Lellis, e così i due stanno facendo. Da Londra a Dubai fino ad arrivare a Mykonos, in Sicilia, ad Amsterdam e a New York.

Naturalmente, estremamente social come sono sempre stati, hanno sommerso le loro pagine di foto e scatti dai posti mozzafiato, come ad esempio quelli pubblicati nelle scorse ore dalla splendida Grecia.

Alcuni fan, stanchi e forse un po’ invidiosi di vedere sempre foto fatte e pubblicate dai posti più belli del mondo, si sono alterati facendo notare alla coppia che, mentre loro si godono la bella vita, ci sono persone che non hanno la possibilità di godersi nemmeno una settimana di ferie.

Dopo decine di commenti negativi, Giulia De Lellis si è però stancata e ha risposto a tono a quanti l’hanno attaccata: “Capisco che può essere fastidioso, ma invece di essere gelosa perché non provi ad essere contenta per noi che siamo felici? Che colpa ne ho io se c’è gente meno fortunata?”.

Un commento piccato che ha scatenato ulteriori commenti negativi, ma anche alcuni di supporto. Una fan, ad esempio, ha difeso la coppia: “Ma mi spiegate che colpa hanno questi ragazzi se, economicamente parlando, si possono permettere di girare il mondo?! Ma tutti voi, se ve lo potevate permettere, non avreste fatto lo stesso? No, sareste andati in giro per tutte le case degli italiani a regalare i vostri soldi! Ma poi mi chiedo: son soldi vostri? Son soldi rubati a noi cittadini italiani? Son soldi rubati allo Stato? Non mi sembra!”.

La De Lellis ha infine aggiunto che non smetterà certo di postare le foto dei suoi viaggi.