Giunti ormai alla fine anche della terza stagione della serie tv Gomorra, tantissimi fan hanno pianto la “scomparsa” di uno dei personaggi simbolo.

Uno dei personaggi cardine della serie, il famoso “immortale”, ovvero Ciro Di Marzio abbandona la serie alla terza stagione dopo essere stato ucciso con un colpo di pistola dal suo nemico/amico Genny, la scena finale della terza stagione di Gomorra ha immediatamente scatenato un putiferio tra i fan.

In molti hanno protestato per questo finale e soprattutto per l’uscita di scena di Marco D’Amore, l’attore che interpreta l’immortale, secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete la quarta serie di Gomorra è già a buon punto nella scrittura, segno che gli sceneggiatori hanno idee ben precise.

Se i fan dovranno fare a meno di Scianel, su di lei c’è poco da sperare visto che è stata colpita con due colpi di pistola ben assestati dal “corriere” Patrizia, su Ciro Di Marzio c’è però qualcuno che ha sollevato dei dubbi in particolar modo sull’iter della sua morte.

Ciro e Genny sono invitati al party per festeggiare la pace fatta e la divisione dei “territori” dello spaccio, ma a quanto pare non tutti hanno creduto alle mosse di Savastano e proprio sullo yacht dove imperversa la festa, fanno la loro comparsa le armi da fuoco e lo stesso “Sangue Blu” vuole uccidere proprio Genny che viene salvato dall’immortale.

Gomorra 3 Ciro Di Marzio non è morto un indizio

Ciro Di Marzio si prende tutte le colpe fingendo di aver preso in giro sin dall’inizio il “fratello” acquisito “Sangue Blu”, la palla dunque passa a Genny che con la pistola affidatagli proprio da quest’ultimo, lo spara al petto abbracciandolo.

La scena finale vede l’immortale colare a picco gettato a mare, ma molti hanno cominciato a sollevare dei dubbi, nella sua discesa in acqua si notano ancora le bollicine che evidentemente fanno sospettare come, forse, Ciro stia ancora respirando ed ancora: potrebbe aver indossato un giubbotto sotto al suo vestito? Genny colpisce al petto Ciro con un solo colpo e se quest’unico colpo non fosse stato letale e semplicemente si trattasse di una messa in scena per placare l’ira di Sangue Blu?

