Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ci andrà per Mariah Carey

Manca circa un mese all’inizio della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017, ma già iniziano a circolare in rete, sempre i più insistentemente, i primi nomi dei personaggi vip che faranno parte, quest’anno, del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e il giornalista Alfonso Signorini.

Tra le numerose indiscrezioni che girano su questa nuova edizione, quella della partecipazione della Gialappa’s Band al Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più inaspettate: non saranno concorrenti però, ma affiancheranno i conduttori per commentare nel loro consueto modo le gesta dei vip in gara.

Al Grande Fratello 2017 in gara potrebbero invece esserci volti noti al pubblico di Uomini e Donne: si è parlato in primis di Giulia De Lellis e Claudio Sona. L’attuale fidanzata di Andrea Damante e il protagonista del primo Trono Gay stanno riscuotendo un enorme successo dopo la partecipazione nel dating show di Canale 5.

Da qualche mese si vocifera anche di personaggi come Alex Gadea, attore della serie “Il Segreto”, Valerio Scanu ed Aida Yespica. Inoltre si parla anche della possibile presenza dell’attrice Nadia Rinaldi, nonché di Cicciolina, Carmen Di Pietro, Sergio Muniz.

Tra tanti, un nome sembra essere già certo: quello di Cristiano Malgioglio.

Il cantante ha infatti dichiarato al settimanale Spy di essere letteralmente costretto a partecipare al reality per far fronte a un’ingente spesa economica dettata da una querela ai suoi danni emessa dalla cantante Mariah Carey.

“Devo fare il GF Vip per colpa di Mariah Carey – spiega a Spy -. L’ho insultata su Twitter perché sul palco a Las Vegas sembrava una balena spiaggiata, adesso mi vuole querelare e per questo mi tocca entrare nella Casa“.

“Le donne in carne sono le più belle, ma una donna in carne come lei non dovrebbe mai salire su un palco e cantare con quel costume da bagno tempestato di Swarovski, che mostrava impietosamente tutte quelle eccessive rotondità. L’effetto era quello di balena spiaggiata. Ma le ha viste quelle gambone enormi? No, non aveva bisogno di conciarsi in quel modo, poteva mettersi un abito scollato, visto che ha un davanzale tanto bello”, ha infierito.

Cristiano Malgioglio avrà veramente accettato il GF Vip per questo?