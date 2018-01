Il paradiso delle signore 3: ritardo nella messa in onda

Brutte notizie per chi ha seguito fin dalla prima serie la fiction Il paradiso delle signore. Infatti la terza serie potrebbe slittare nella sua messa in onda perché la protagonista, Giusy Buscemi, attende un bambino. In questo modo si dovrebbe stravolgere tutta la trama.

Il paradiso delle signore 3: messa in onda slittata probabilmente nel 2019

Purtroppo ancora non ci sono novità in merito poiché la Rai non si sbottona sulla possibile messa in onda. L’unica conferma è del rinnovo delle terza serie. I fan sono in delirio perché sono curiosi di sapere come sarà il destino di Pietro Mori. Purtroppo, oltre ai tempi che ci vogliono per produrre e realizzare la serie tv, occorre fare i conti anche con un’altra cosa seppur molto bella.

L’attrice Giusy Buscemi è incinta del suo primo figlio e questo potrebbe creare non pochi problemi per la realizzazione e per la trama che dovrebbe poi prendere la serie tv. Infatti i sceneggiatori dovrebbero inserire questa gravidanza ma come fare se il rapporto tra Pietro e Teresa era comunque molto teso? Un ostacolo che potrebbe far slittare ancora di più la messa in onda della fiction Il paradiso delle signore 3.

Ovviamente tutto può accadere e chissà che i produttori non riescano a inserire questa gravidanza nella fiction. E questa non è la sola novità: la Rai infatti potrebbe modificare anche l’orario della messa in onda ovvero dalla prima serata al palinsesto pomeridiano.

L’unica cosa che potrebbe creare problemi è la concorrenza di Mediaset: infatti per quell’ora andrebbe in onda Beautiful, imbattibile in termini di share. Se si decidesse per questo orario la Rai dovrebbe creare una buona pubblicità alla serie tv visto l’esperimento non riuscito di qualche tempo fa con Incantesimo, che causò la chiusura in maniera definitiva del programma.

Ancora sono molte le perplessità sulla terza serie de Il Paradiso delle signore: non ci resta che rimanere in attesa di altre notizie inerenti alla fiction.