Il segreto anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2018

Il segreto continuerà ad andare in onda anche se in un’altra ora: infatti verrà trasmessa sempre su Canale 5 alle 15:30 al posto di Uomini e Donne. Continueranno le avventure e le storie di Severo, Francisca e Raimundo con un bel po’ di colpi di scena che incuriosiranno il pubblico che da sempre segue le loro storie.

Anticipazioni Il segreto dal 2 al 5 gennaio 2018

Beatriz implora Matias di annullare il matrimonio e tornare da lei. Camila chiede a Hernando se c’è stata donna, ma lui nega dicendo bugie. Nicolas vorrebbe proiettare in piazza il film in cui recitò Mariana. Nel frattempo in casa di Cristobal arriva la Guardia Civile.

Don Gaspar, autorizzato da Cristobal, impedisce a Carmelo di lasciare la tenuta e perquisisce Miel Amarga. Severo nascosto nei sotterranei riesce a mettersi in salvo avvisando Francisca che Carmelo è in pericolo. Don Gaspar comunica a Cristobal d avere scoperto qualcosa.

Quest’ultimo trova nei sotterranei di Miel Amarga il travestimento usato da Severo. Raimundo va a trovare i fa,miliari alla locanda. La famiglia Dos Casas non vuole partecipare alle nozze di Matias. Don Gaspar sospetta che Cristobal sia stato drogato e chiede a Carmelo di bere lo stesso liquore offerto a Cristobal.

L’arrivo di Don Gaspar costringe Francisca, Severo e Carmelo a essere ancora più cauti per far fuggire Garrigues. Hernando offre a Lucia dei soldi per rientrare a Cuba. Beatriz cerca di convincere il padre a fare rimanere Lucia. Onesimo propone un concorso di bellezza e Dolores vuole partecipare.

Questo è ciò che accadrà in questa settimana alla soap Il segreto. Ovviamente altri intrighi e altri eventi drammatici a breve faranno da sfondo ai personaggi di Puente Viejo. Cristobal impazzirà? E soprattutto chi ci sarà dietro a tutto ciò? Di certo una persona che vuole rovinare l’uomo e non sono pochi i personaggi che ce l’hanno con lui.