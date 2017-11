Il segreto anticipazioni settimanali da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre 2017. Vi ricordiamo che né sabato 2 né venerdì 8 andrà in onda la soap. Saranno molte le cose che accadranno in queste settimane e non mancheranno perciò i soliti colpi di scena e le piccole “scosse” che creano quella suspense ai telespettatori che da quando è iniziato non si sono persi una puntata.

Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali che vanno dal 4 al 7 dicembre 2017.

Marcela è decisa a partire per l’Argentina, Cristobal accompagnato da Onesimo fa visita a Raimundo e si convince che, nonostante il suo grave stato di salute, lui finga di non ricordare nulla. Così ordina a Carmelo di andare a Madrid per parlare con il dottore che ha in cura l’uomo.

La Bibbia ricevuta da Cristobal prende fuoco mentre questi legge un passo dell’Apocalisse. Francisca chiede al dottor Zabaleta di trovare una cura per Raimundo. Poi Camila ottiene dal dottore il permesso di uscire e tornare al lavoro. Ma Hernando reagisce in modo brusco.

Il segreto anticipazioni dal 4 al 7 dicembre 2017

Camila ed Hernando litigano e Lucia si intromette nella discussione. Nel frattempo Raimundo continua a trattare male Fe e Francisca. Beatriz incontra Matias e gli chiede spiegazioni, ma il ragazzo scappa via pur di non raccontare la verità. Lucia semina disaccordo tra Hernando e Camila, e spinge Camila e e Beatriz a partire per Madrid.

Raimundo viene sedato. Cristobal è spaventato: sente strani rumori e vede gli oggetti muoversi da soli. Matias chiede la mano di Marcela e confessa al futuro suocero di essere il padre del bambino che aspetta Marcela. Paco non la prende bene. Come potete vedere neanche questa settimana mancheranno emozioni tutte da vivere.

Nel mese di dicembre ci sarà un evento che metterà in serio pericolo una donna: si tratta di Lucia che rischierà di morire. La donna diventerà una delle protagoniste a causa di una relazione che intreccerà con un altro grande protagonista della soap. Insomma nuove ed entusiasmanti puntate ci aspettano in questi giorni.